美國電動車大廠特斯拉汽車執行長馬斯克（Elon Musk）23日表示，21日晚間亮相的電動貨卡Cybertruck的訂單已直逼15萬輛。

泰斯拉新款電動貨卡Cybertruck在21日舉行發表會，標榜的防撞玻璃車窗卻不給面子，當場試砸時嚴重碎裂，讓馬斯克尷尬不已。不過這個突槌事件似乎無損買氣，馬斯克23日透露，僅僅2天Cybertruck的訂單已直逼15萬輛。

馬斯克推文說：「目前訂單達14萬6000輛，42%選擇雙馬達，41%選三馬達，17%選單馬達。」他另外補充說，這個訂單數字是在無廣告或付費宣傳下達成。

Cybertruck 21日在加州洛杉磯備受注目的新車發表會上發生防撞玻璃破裂的糗事，讓外界對這款電動貨卡車的設計產生疑慮，隔天也反映在華爾街股市上。而糗事經網路直播後，#電動貨卡車（#cybertruck）瞬間成為推特熱搜字。

鐵灰色、稜角分明有如裝甲車的Cybertruck，價格從3萬9900美元（約台幣122.8萬元）起跳，特斯拉預計2021年底開始生產。

買家下訂時要先支付100美元（約新台幣3000元），但特斯拉說這筆費用百分百可退款。美國貨卡車市場目前市占率排名依序是福特汽車、通用汽車、飛雅特克萊斯勒汽車。

(中時 )