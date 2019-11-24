美國空軍聲稱，波音公司的F-15鷹式戰機(Eagle fighter)是無敵的空戰王者，從問世以來，各國空軍的F-15在空戰中從未落敗，勝負比達到驚人的104：0！然而，其實有一架F-15差一點點就被MiG-21擊落了。

空中極客俱樂部(the aviation geek club)報導，操作F-15戰機的國家不算多，僅有美國、以色列、日本、沙烏地阿拉伯、韓國與新加坡，其中只有美國與以色列的F-15，曾經與別的戰機在空中對決，其中以色列的戰積又比美國更驚人。

F-15E Strike Eagle • Cockpit GoPro View Of WSO

以色列與敘利亞在1982年爆發的貝卡谷地空戰(bekaa valley air battle )，是二戰以來最大的空中戰鬥，也是F-15最主要的戰績紀錄來源，大約擊落了40架敘利亞軍機，然而也在這一天，其中一架以色列的F-15受到重創，差一點點被擊落。

1982年6月9日，以色列空軍的4架F-15戰機編隊從提爾內夫基地(Tel Nof Airbase)出發，4名飛行員是尤蘭‧普萊德（Yoram Peled）、羅尼·夏比拉(Ronen Shapira)，艾登·班·艾利亞胡（Eitan Ben-Eliyahu）與奧蘭·哈佩爾(Oran Hampel)。

4架F-15戰鬥機向東，進入黎巴嫩山谷，他們有天上的預警機幫助，知道敘利亞對手的大略位置，在距離接觸點不到5公里的地方，艾利亞胡目視到兩架MiG-21，立即爆發了戰鬥，艾利雅胡和他的僚機哈佩佩爾各自發射了飛彈，此時他們採用的是半主動雷達導引的AIM-7麻雀，哈佩爾成功擊落了敵機，並看到MiG-21飛行員從駕駛艙彈出逃生。

MiG-21曾經是世界產量最多的噴射戰機，它問世於1950年，具有2馬赫的高速，機首可裝1具小雷達，屬於第2世代的噴射戰機，航電系統當然無法和4代戰機的F-15相比。(圖/網路)

艾利亞胡的飛彈則沒有打中，因為他的MiG-21對手也朝他發射飛彈，使得艾利亞胡必須迴避，麻雀飛彈立即失效脫鎖。但是敘利亞MiG-21又遭到另一架戰機，由普萊德駕駛的F-15戰機攻擊，普萊德擊落了MiG-21。到這個時刻，有3架敘利亞MiG-21被擊落，而空域環境都是硝煙、碎片與火光，於是以色列空中管制機命令戰機先離開此處。

就在空中管制機宣布F-15機群離開空域前的幾秒鐘，有一架敘利亞MiG-21趕來支援，他與夏比拉的F-15(這架戰機編號Baz 686，本次故事主角機)高速接觸，當時兩架噴射機的相距僅200公尺，兩位飛行員只在瞬間瞥見對方，僅是眨眼的時間，兩架戰機距離已拉開到1000 公尺。

夏比拉聽到空中管制機的命令後，選擇與其他3名戰友會合，而剛才與他驚鴻一瞥的敘利亞對手，則決定追擊，他的MiG-21完成了一次完美的轉彎動作，緊隨夏比拉的巴茲686戰機。

夏比拉發現後方有MiG-21追擊他，他必須擺脫，於是放慢了F-15的速度，轉成高G轉彎，由於F-15的機動性能相當好，他成功的繞到敘利亞MiG-21戰鬥機的尾部，並發射1枚飛彈，但是第一枚脫鎖，他再補上1枚，成功擊中，但這架MiG-21並沒有爆炸，而是向下掉落。

夏比拉分不清楚這位對手是故障了還是仍可戰鬥，所以他也跟著向下飛，後來才看到這架戰機落到地面爆炸，但就在他查證的這段時間，又一架敘利亞的MiG-21從高空瞄準著夏比拉，發射俄式短程飛彈，並成功擊中夏比拉的巴茲686戰機末端。

F-15頗為堅固，機尾遭到飛彈狙擊仍然能飛行。圖為美國空軍的F-15F-15被一枚隊友的AIM-9響尾蛇誤擊。(圖/美國空軍)

夏比拉感覺到他的F-15戰機在一陣巨大的抖動，知道自己被擊中了，右側的F100發動機嚴重故障並起火，所幸左側發動機還勉強運作，所以夏比拉趕緊關閉著火的右側發動機，以免機體持續燃燒。然後左側發動機貫注全部動力，趕緊脫離此區域，他緩慢攀升至17,000英尺(5180公尺)，這個高度足以脫離黎巴嫩的山脈與山峰，然後向西駛向地中海。

夏比拉的戰友伴隨在側，避免受創的夏比拉又遭到攻擊，在越過黎巴嫩海岸線後，夏皮拉決定，他要飛往以色列最北端的拉馬特·大衛空軍基地(Ramat David airbase)，並得到同意。

夏比拉的戰機降落的速度過快，而且戰機又開始著火，為此他決定不剎車，避免更多的摩擦熱會使火勢更強，他選擇進入跑道盡頭並栽向緊急攔截網，戰機終於停下。基地的消防人員迅速熄滅了右側發動機的火。

損壞報告表示，右側F100發動機完全損壞，但左側的F100也有多處受損，能持續運作實在是奇蹟。水平尾翼和和垂直尾翼都被打的千瘡百孔。機腹已焦黑一片，燃油從右翼破裂的油箱洩漏出來，助燃了大火。

儘管看起來相當糟，但這架F-15仍然被修復，在兩個月後重返藍天，並且在其座艙下方畫上出兩個擊落標記。

(中時電子報)