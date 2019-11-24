美國哈佛與耶魯兩所頂尖學府都屬於長春藤聯盟，兩校不但在學術上爭輝，在NCAA大學運動賽場上的較量，更是新英格蘭地區的年度盛事。
兩校的美式足球大賽「耶魯盃」，昨天在康乃狄克州的耶魯大學登場，不過中場休息卻出現令人目瞪口呆的超展開。大批抗議氣候變遷的兩校學生、校友，一個個從看台上跳進場內就罷了，連球員都加入聲援抗爭行列，1小時後比賽才重新開始。
抗議群眾的標語和旗幟指控兩校，投資化石燃料等業者，「在氣候議題上同聲一氣，沒有是非」，並強調此一發展「沒人是贏家」。
有趣的是，最早只有約50名學生跳進場內靜坐，之後另外5百人也跟進，包括學生和教職員。不過這天的主角畢竟是球賽，由於一小撮抗爭學生拒絕離場，警方和安全人員只好進場把他們請走。學生的「創意」雖然在自由派社群引來歡呼，但也有學生質疑，體育歸體育，不該沾染政治。
(中時 )
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