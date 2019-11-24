周一（25日）東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼變天，其他地區早晚亦涼；東北部地區及北部山區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨；其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。氣象局預報員劉沛滕指出，未來一周的星期一與星期四最能感受到天氣變天，周一是下雨最多的時刻，周四則是最冷的一天，中部苗栗以北等地的氣溫會下降至16度上下。

氣象局臉書粉絲團PO出一張圖解析未來一周天氣，預報員劉沛滕表示周一北台灣轉濕涼，北部民眾將明顯感受到變天，東北部 北部平地與山區要注意有局部大雨發生的機率，東北季風的影響至少延續到周五。

周二至周五持續受東北季風影響，迎風面降雨機率還是高，尤其是周一與周四水氣相對也會較多，北東地區與北部山區，包括基隆、北海岸、桃園、大台北地區等都要防大雨。

溫度部分，北部、東北部周一時的白天高溫只剩21-23度，且清晨與夜晚愈冷，降至17、18度。周二清晨則低僅有17度，中南部高溫約27-28度，無太大影響。周四（28日）中部地區、尤其是苗栗等地，甚至還會氣溫下降至16度上下。

(中時電子報)