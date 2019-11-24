前韓國女團KARA成員具荷拉本日驚傳於首爾江南區住家身亡，震撼韓國演藝圈，具荷拉所屬經紀公司亦發布聲明證實噩耗，透露具荷拉親友心情目前處於不安與打擊中，希望外界能克制弔唁與相關揣測。而具荷拉友人受訪時，更難過透露具荷拉最近過得很辛苦。

具荷拉過世消息傳出，其友人約莫在晚間8時許接受了韓媒電話訪問，透露具荷拉最近因為很多痛苦的事情接連發生，過得非常辛苦，「她目前沒有韓國所屬社，結束日本活動在韓國停留。」

其實具荷拉去年9月才發生與前男友崔某的互毆事件，甚至傳出遭對方以性愛片威脅，讓她在電梯下跪求饒。而今年初與前男友訴訟糾紛，還有其他瑣事，也都令具荷拉感到極大疲憊。

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