每到過年，以傳統習俗來說，除夕夜就要全家人圍爐一起吃年夜飯，這樣才有闔家團圓的意涵。而除夕餐桌上的常見年夜菜除了要美味外，還各自代表不同的意義，就讓我們一起來了解長知識!

蘿蔔糕

蘿蔔以台語發音為「菜頭」，象徵好彩頭。另外，取蘿蔔糕的字音，有步步高(糕)升的意義，想要在新的一年事業大展鴻圖，可以多吃幾塊蘿蔔糕討吉利。

魚

年節時以鯧魚、黃魚等為主，須以整條魚去料理，是團圓飯必備的菜色，象徵年年有餘(魚)的意思。

雞

「雞」的台語與「家」的音相同，常見團圓飯餐桌上會擺上全雞，代表有頭有尾，也象徵大吉大利的意思。

團圓飯吃雞等於「起家」，可以帶來家庭興旺。

長年菜

其實就是芥菜，因有象徵平安、長壽的意思，是過年餐桌上必備的菜餚。吃長年菜時長輩會告誡要一口吃掉不能咬斷，這樣才能「長長久久」長命百歲。

水餃

水餃因外型像元寶，帶有招財進寶的意涵。外省家庭在過年前準備水餃時，

會包進乾淨的銅板，在圍爐時吃到銅板水餃的人，會好運旺財一整年。

火鍋

過年圍爐時，準備一鍋熱騰騰的火鍋，放進魚丸、貢丸等，有一整年圓圓滿滿的意象。

除此之外，準備了一桌菜餚可不能因為好吃就吃光光，而是要剩下一點魚肉，有代表有剩(餘)，象徵接下來的一年財富夠用有剩下。看了這些年菜背後的意涵，今年除夕在圍爐的時候，對於餐桌上的年菜應該覺得特別有意思吧!

(中時電子報)