華人過年往往都要大魚大肉，過完年已經吃了好幾頓澎湃的年夜飯，卻也讓許多人畏懼「過年胖」找上門。其實有專家表示，只要搞懂瘦子們的6個生活習慣，就能養成易受體質！

不少人這一生都在與減重為伍，畢竟隨著年齡增長，想要瘦1公斤都變得十分困難。日本知名美容網站專欄作家玉村麻衣子表示，大多數的人都將過年胖想得過度可怕，其實只要養成生活中的6個好習慣就能輕鬆瘦。

1. 早餐吃飯

許多人認為只要少吃飯就能瘦，其實這是錯誤觀念。早上攝取碳水化合物會使睡眠時分泌的成長賀爾蒙增加，晚上睡覺時可確實進行脂肪的分解和代謝，而且米飯的糖分最容易代謝且不易變成脂肪。不吃早餐就無法提升體溫及代謝，若空腹時間過長，下一餐攝取的熱量就會更容易變為脂肪，這樣就更難瘦囉！

2. 先菜後飯

蔬菜富含的膳食纖維可以防止血糖快速上升，同時又能讓脂肪不易被吸收，所以先吃菜再吃飯或麵等碳水化合物，就可以有效抑制脂肪的吸收。

3. 補充膳食纖維、鈣質

水果擁有豐富的膳食纖維，所以每天攝取一些水果可以促進腸胃蠕動、幫助排便，減少便秘問題；鈣質除了可以讓骨骼強壯之外，也能有效排出老廢物質，讓身體不再不痛快。

4. 提早一站下車

上班忙碌沒時間運動不再是藉口，善加利用通勤時間運動也是個瘦身的好方法。下次試著提早出門，通勤時提前1至2站下車再徒步走去公司，如此可以有效燃燒脂肪。

5. 多泡澡

溫度38~42度左右的熱水可以加速血液循環，進而使脂肪燃燒，不僅可以暖和身體還可以消除一天的疲勞。

6. 充足睡眠

充足的睡眠非常重要，睡得好自然能夠加速新陳代謝、脂肪分解；若長期睡眠不足，增進食慾的賀爾蒙就會被開啟，這樣就更容易暴飲暴食。

(中時電子報)