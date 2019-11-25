每每到了農曆春節，就是與許久未聯絡的親戚們見面的時候，也有人會藉機拜訪男友家人，這時在臉上畫一點彩妝增添氣色也是禮貌的表現，但要怎麼畫得人見人愛就是一門學問，因此，編輯特別整理了美妝達人示範好感度爆表的拜年妝容！

Holy Molly-玫瑰小煙燻眼妝

授權自@holy molly。(未經授權，請勿翻用。)

Holy Molly示範用玫瑰色系眼影呈現，展現親和力十足的妝容！

眼妝(使用產品：colourpop S.H.E玫瑰盤)

翻攝自COLOURPOP官網

步驟：

1. 用眼影盤中的1暈染至整個眼窩，並少量點綴眼頭、眼尾。

2. 使用2淺色加深眼頭、眼尾，餘粉帶到眼窩，避開中間眼皮。

3. 3酒紅色點綴眼頭、眼尾

4. 再用4紫色畫「ㄑ」加深眼頭、眼尾

5. 使用5打亮在眼皮中間

6. 用6亮白色打亮眼頭

7. 1淺色橘畫在整個下眼皮

8. 用2由眼尾加深到下眼皮的眼中

9. 用4紫色加深在下眼皮的眼尾

10. 用5畫在下眼皮的中間

11. 用暈染刷沾一點1橘色把上眼影暈開，增加漸層感。

12. 接下來畫眼線、睫毛即完成

授權自@holy molly。(未經授權，請勿翻用。)

ZOEY-年節討喜拜年眼妝

授權自@ZOEY。(未經授權，請勿翻用。)

ZOEY使用橘金色眼影打造過年喜氣洋洋的妝容，亮色提升雙眼明亮、深邃感。

(使用產品catrice.cosmetics 單色腮紅#060、colourpopcosmetics #giveittomestraight、missha.official 與Lena聯名 微醺緞光單色眼影 #07、majolicamajorcatw 黑色纖長款、maybelline #武士道塑型眉筆)

步驟：

1. 首先，使用土裸色打底整個眼皮及下眼瞼。

2. 霧面酒紅畫在眼頭前1/3、眼尾後1/3，下眼瞼畫在後1/2更貼近睫毛根部的位置。

3. 用手指沾橘金色輕點在眼皮中央，下眼瞼輕輕畫過即可，打造閃亮亮感。

4. 使用霧面酒紅色將橘金色的邊界暈開與融合

5. 沾取CP的亮片酒紅色在眼尾順著眼型畫眼線

6. 刷睫毛即完成

授權自@ZOEY。(未經授權，請勿翻用。)

(中時電子報)