你知道是從什麼時候開始在過年時家家戶戶會貼上春聯? 原來是起源於宋朝，包含壓歲錢、除夕守歲等習俗活動。但開心貼上新的春聯，那舊的春聯要何時可以撕下來，才不會觸犯到禁忌呢？有流傳了三個說法。

一 辭舊迎新

舊的春聯必須貼上一年後，待新年到來，才把舊春聯撕下，用新的春聯補上，聽說可以讓新的一年都能充滿福氣地度過。

二 自然脫落

春聯經過一整年的風吹日曬已經有些斑剝，就能撕下春聯。

三「年」過

關於過年的故事，傳說以前有一頭叫「年」的野獸，村民為了對抗，利用年獸的弱點，害怕聲音、火光和紅色，所以人們會在年末放鞭炮、掛紅燈並且貼上春聯，藉此驅趕牠。等到「年」過去後，就可以將春聯撕下。現在的過「年」，有些地區認為要農曆十五元宵節過後才算結束。

另外，民俗專家建議貼春聯的時間可以從除夕早上6點到中午12點前，利用

陽氣最旺的期間，把舊春聯撕下，再換上新春聯，有除舊佈新之意，讓新的一年帶來好運氣。

(中時電子報)