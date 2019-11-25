每到過年，餐餐桌上都是大魚大肉，一不小心冰箱就冰滿了剩菜，丟掉既可惜又浪費，如何將剩菜改造成新菜餚，凱達大飯店行政主廚戴于益教你將剩菜加點創意，變成一道好吃的料理。

主廚教你發揮巧思把過年的菜尾變成新菜餚。（粘耿豪攝）

農曆過年，香腸臘肉是不可少的佳餚，主廚教你可以利用簡單的電鍋料理就能自製好吃的「豬肋排煲仔飯」。製作煲仔飯可以分2步驟，首先白米飯以一杯水配一杯米比例調配，蒸煮時外鍋需加入1/3杯水，等到電鍋跳起後，再鋪上滿滿的肝腸、臘腸及豬肋排，回鍋蒸煮5分鐘就可以上桌。打開鍋蓋，臘味香氣撲鼻，豐富的油脂與米飯相互相融。也可以川燙清江菜在鍋邊擺盤，是一道色香味俱全的料理。

另外，有著豐富經驗的主廚戴于益也建議，過年時常常年菜吃不完，菜尾料理建議最多加熱2次即可，如果再拿出來重複加熱，不僅味道變了，營養素也會不斷流失，多次加熱會產生普林（purine），對於身體健康不利。

(中時電子報)