每每到了農曆春節，就是與許久未聯絡的親戚們見面的時候，也有人會藉機拜訪男友家人，這時在臉上畫一點彩妝增添氣色也是禮貌的表現，但要怎麼畫得人見人愛就是一門學問，因此，編輯特別整理了4美妝達人示範好感度爆表的拜年妝容！
Luffy路菲船長-迎新春妝容
Luffy以淡雅、無負擔的粉色系眼影呈現出氣色好、溫柔婉約的形象，沒有搭配誇張的假睫毛及歐美系的隱形眼鏡，因此讓人看了不會有任何侵略感。
特拉TELA-春神妝
特拉TELA選擇珊瑚橘當主要眼影色，使用溫和的酒紅色作為眼線，再用睫毛膏輕輕刷上、下睫毛，讓雙眼明亮有神卻毫無侵略性，營造好媳婦感。
步驟：
眼妝 (使用產品:COLORPOP的YES,PLEASE)
1. 首先沾取眼影盤中的1，大範圍暈染整個眼皮
2. 再沾取眼影2，畫在眼褶前半段2/3的地方
3. 沾取3刷在眼尾處，小範圍暈染製造陰影
4. 刷子沾取眼影盤中的1，畫在整個眼下
5. 用2畫眼線
6. 使用高光的眼影塗在眼皮中間，打亮眼皮
7. 刷上睫毛即完成
腮紅(產品: lilybyred#05 flush orange)
1. 塗在顴骨和鼻樑上連接成一條線
唇妝(產品:Mister.morden圓管唇釉#512、NARS星燦唇蜜-高潮)
1. 先使用唇釉打底
2. 將唇蜜疊擦在嘴唇上
打亮(產品:1028完美十刻打亮限量盤#炫光金)
1. 打亮顴骨、鼻頭、唇峰
祐子-臉紅通通拜年妝
祐子示範的妝容重點不在於眼妝，而是要打造白裡透紅的好氣色，因此腮紅很重要喔！
步驟：
1. 先上底妝
2. 上腮紅(產品:VISEE純真唇頰彩#RD-1、倩碧小花腮紅-可樂紅)
3. 用美妝蛋沾取膏狀腮紅
4. 用美妝蛋在笑肌上拍開
5. 用蜜粉或粉餅定妝
6. 使用粉狀腮紅，在剛才大面積拍上腮紅的地方點一個點再暈開。
眼妝(產品:Anastasia Beverly Hills現代文藝復興盤)
步驟：
1. 使用淺色大面積暈染眼皮
2. 眼尾用深色加深
3. 將金色亮粉塗在中間
4. 在眼尾畫上眼線
5. 打量鼻樑、鼻頭、顴骨、下巴
(中時電子報)
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