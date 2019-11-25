每每到了農曆春節，就是與許久未聯絡的親戚們見面的時候，也有人會藉機拜訪男友家人，這時在臉上畫一點彩妝增添氣色也是禮貌的表現，但要怎麼畫得人見人愛就是一門學問，因此，編輯特別整理了4美妝達人示範好感度爆表的拜年妝容！

Luffy路菲船長-迎新春妝容

授權自@Luffy路菲船長。(未經授權，請勿翻用。)

Luffy以淡雅、無負擔的粉色系眼影呈現出氣色好、溫柔婉約的形象，沒有搭配誇張的假睫毛及歐美系的隱形眼鏡，因此讓人看了不會有任何侵略感。

走訪親戚男友家拜年好氣色迎新春日常妝容教學-路菲LUFFY

特拉TELA-春神妝

特拉TELA-春神妝

特拉TELA選擇珊瑚橘當主要眼影色，使用溫和的酒紅色作為眼線，再用睫毛膏輕輕刷上、下睫毛，讓雙眼明亮有神卻毫無侵略性，營造好媳婦感。

步驟：

眼妝 (使用產品:COLORPOP的YES,PLEASE)

圖片翻攝自COLOURPOP官網

1. 首先沾取眼影盤中的1，大範圍暈染整個眼皮

2. 再沾取眼影2，畫在眼褶前半段2/3的地方

3. 沾取3刷在眼尾處，小範圍暈染製造陰影

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圖片翻攝自COLORUPOP官網

4. 刷子沾取眼影盤中的1，畫在整個眼下

5. 用2畫眼線

6. 使用高光的眼影塗在眼皮中間，打亮眼皮

7. 刷上睫毛即完成

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腮紅(產品: lilybyred#05 flush orange)

翻攝自lilybyred官網

1. 塗在顴骨和鼻樑上連接成一條線

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唇妝(產品:Mister.morden圓管唇釉#512、NARS星燦唇蜜-高潮)

1. 先使用唇釉打底

2. 將唇蜜疊擦在嘴唇上

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打亮(產品:1028完美十刻打亮限量盤#炫光金)

1. 打亮顴骨、鼻頭、唇峰

完妝照。(授權自@特拉TELA。未經授權，請勿翻用)

祐子-臉紅通通拜年妝

授權自@祐子anx_xl。(未經授權，請勿翻用。)

祐子示範的妝容重點不在於眼妝，而是要打造白裡透紅的好氣色，因此腮紅很重要喔！

步驟：

1. 先上底妝

2. 上腮紅(產品:VISEE純真唇頰彩#RD-1、倩碧小花腮紅-可樂紅)

3. 用美妝蛋沾取膏狀腮紅

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4. 用美妝蛋在笑肌上拍開

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5. 用蜜粉或粉餅定妝

6. 使用粉狀腮紅，在剛才大面積拍上腮紅的地方點一個點再暈開。

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眼妝(產品:Anastasia Beverly Hills現代文藝復興盤)

授權自@祐子anx_xl。(未經授權，請勿翻用)

步驟：

1. 使用淺色大面積暈染眼皮

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2. 眼尾用深色加深

3. 將金色亮粉塗在中間

4. 在眼尾畫上眼線

5. 打量鼻樑、鼻頭、顴骨、下巴

授權自@祐子anx_xl。(未經授權，請勿翻用)

授權自@祐子anx_xl。(未經授權，請勿翻用)

(中時電子報)