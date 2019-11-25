中共採購的俄製蘇-35對其現階段空防還是有相當的重要性

在土耳其與印尼傳出可能購買俄羅斯戰機的消息後，中國大陸又再度討論起要再次購入蘇-35戰機的計劃。雖然許多意見都認為在5代機殲-20量產之後，中共沒有必要再購入4.5代蘇-35戰機，但畢竟殲-20量產速度並非用想像的就能完成，加上4.5代的殲-16與4代的殲-10C的產量難以快速擴張，各種戰機換代需求又高，從許多專家的討論中看來，再次採購蘇-35將成為中共補充空軍戰力空缺的最佳選擇。

據《中華網》的分析指出，中共空軍新一代主戰機型如殲-20、殲-16和殲-10C都已經從前幾年的密集試飛和試訓轉入批量生產和交付入列，出鏡頻率也愈來愈高，以前一架兩架露臉，現在則是每隔一段時間發布照片就增加1、2架，日前已經讓殲-20一次出鏡7架編隊飛行，算是中共空軍史上僅見。

每隔一段時間公布的殲-20編隊飛行照就會多幾架，不論是先前的5架或是最近的7架，殲-20的數量仍是不夠。圖為最近的殲-20戰機7機編隊飛行。（圖／中華網）

文章指出，雖然如此，但許多專家還是認為空軍的問題還是在於先進戰機「不夠多」，有人覺得是蘇-35不夠多，有人覺得是殲-16不夠多，但幾乎所有人都認為根本問題是殲-20不夠多。殲-20首飛至今已屆8年，去年號稱開始量產，但很多試驗工作仍在進行，連喊了許久的國產渦扇-15發動仍在初始試驗的「A狀態」。由於其建造複雜性、超高造價等問題，目前雖推斷約有數十架殲-20已在服役，但其交付速度確實達不到4代或4.5代戰機那樣的水準。有估每年10至12架，有估年產25架的，不論是否達到這些目標，總之殲-20現在就是不夠。

分析稱，至於殲-10C和殲-16，雖然產量和換裝已經全面展開，但其換裝速度仍比不上10年前後換裝殲-10A/S、殲-11A/B和殲轟-7A/AⅡ的規模，當時沈飛、成飛、西飛3家企業全速生產時，每年換裝規模達百架，現在西飛退出戰術飛機生產後，已達不到先前的換裝速度。

中共加緊生產殲-16系列的多用途戰機，尤其是電子戰機殲-16D的需求相當緊迫。（圖／中國軍網）

文章指出，隨著大陸的2艘國產航母對更多艦載機的需求，以及兩款重型電子戰機在定型後的裝備需要，未來幾年裡要擠佔不少沈飛的產能，其研發能力也要投入5代艦載機與中型5代機身上。因此，空軍的重型多用途戰機產能還可能再減少。除非殲-16系列的生產未來幾年內進入尾聲，否則採購一批新的蘇-35以填補產能缺口，是邏輯上比較合理的解決方式。

現階段蘇-35對大陸的空防及訓練上有重要作用，但共軍對蘇-35的航電與機載武器擴充性不甚滿意，影響其再購入蘇-35的意願。圖為蘇-35為繞行台灣的轟-6K護航。（圖／新華社）

不過共軍對於蘇-35褒貶不一，優異的動力和飛控性能與航電上的相對平凡，加上機載武器擴充潛力有限，都限制了共軍對該機的評價，因此也影響了加碼採購蘇-35的意願。

文章認為，就算採購蘇-35，它畢竟還是4.5代機，不能取代具有未來性的5代機，只能做為5代機不足時填補空缺。在這段填補5代機空檔的期間，總數超過600架早期型號的4代機機群，仍是中共空軍的中堅力量，必須對其進行延壽與航電雷達的換代升級，以及更新制導彈藥，才能應付這段期間的空防需求。

(中時電子報)