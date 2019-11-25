美國達拉斯（Dallas）一處頂樓公寓日前發現一名獨居退休美國海軍軍人遺體，檢警推測男子至少3年前就已死亡，死者家屬不敢置信這段時間內都沒人發現異狀，唯一一次是2年多前，住在樓下的鄰居曾抱怨天花板一直滲水，不過當時維修人員並未查出原因。

美國海軍退役軍人懷特日前被發現陳屍公寓自宅，警方推測他已死亡3年，這中間卻沒有任何人發現。

綜合英國廣播公司（BBC）、《太陽報》（The Sun）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國海軍退役軍人懷特（Ronald Wayne White）10日被人發現陳屍在達拉斯德索托（DeSoto）地區的一處頂樓公寓地板，警方赴現場勘查後表示，懷特可能已陳屍自宅長達3年，由於公寓窗戶全部緊閉、上鎖，已排除他殺可能。德索托警察局警員舒爾特（Pete Schulte）表示，根據懷特倒臥的姿勢、公寓的格局以及其他跡象，沒有任何他殺可能。

資料顯示，懷特2016年死時年紀約51歲，自海軍退役後擔任私人保鑣，並經常出國出差，和妻子離異後便開始獨居生活。懷特母親史蒂芬絲（Doris Stevens）聽聞兒子死訊時簡直不敢置信，她驚訝表示，「世界上居然沒有任何人知道我的兒子死在那幢公寓？」史蒂芬絲平日住在紐約長島（Long Island），她說即便沒有和兒子住在一起，但是懷特定期會打電話向她報平安，有時候從埃及打來，有時候從菲律賓。

她回憶，3年前懷特突然斷了音訊，她曾向不同的警察局報案失蹤，但警方都以懷特是成年人、工作又要四處飛為由，無法將他立案為失蹤人口展開調查。此外，史蒂芬絲也不知道懷特在達拉斯的住址，她先前曾到他的其它租屋處找過人，卻都沒有下落。

舒爾特說，懷特承租的公寓按月繳交租金，並且連結到他的海軍退休帳戶每月自動扣繳，加上公寓窗戶緊閉、有隔音效果，可能是他的遺體遲至今日才被發現的原因。一組工程人員本月10日檢查該區域住戶使用自來水的情形時，發覺懷特的公寓都沒有用水紀錄，強行破門而入後才導致事件曝光。

不過整起事件也並非完全沒有異狀，據了解，2年前樓下鄰居曾抱怨天花板不斷有滲水情形，當時維修人員並沒有檢查出原因，待滲水情況中斷後，維修人員也隨之結案。

據家屬透露，懷特患有糖尿病，不過確切死因仍有待相關單位進一步調查。

(中時電子報)