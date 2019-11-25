美國達拉斯（Dallas）一處頂樓公寓日前發現一名獨居退休美國海軍軍人遺體，檢警推測男子至少3年前就已死亡，死者家屬不敢置信這段時間內都沒人發現異狀，唯一一次是2年多前，住在樓下的鄰居曾抱怨天花板一直滲水，不過當時維修人員並未查出原因。

美國海軍退役軍人懷特日前被發現陳屍公寓自宅，警方推測他已死亡3年，這中間卻沒有任何人發現。

綜合英國廣播公司（BBC）、《太陽報》（The Sun）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國海軍退役軍人懷特（Ronald Wayne White）10日被人發現陳屍在達拉斯德索托（DeSoto）地區的一處頂樓公寓地板，警方赴現場勘查後表示，懷特可能已陳屍自宅長達3年，由於公寓窗戶全部緊閉、上鎖，已排除他殺可能。德索托警察局警員舒爾特（Pete Schulte）表示，根據懷特倒臥的姿勢、公寓的格局以及其他跡象，沒有任何他殺可能。

資料顯示，懷特2016年死時年紀約51歲，自海軍退役後擔任私人保鑣，並經常出國出差，和妻子離異後便開始獨居生活。懷特母親史蒂芬絲（Doris Stevens）聽聞兒子死訊時簡直不敢置信，她驚訝表示，「世界上居然沒有任何人知道我的兒子死在那幢公寓？」史蒂芬絲平日住在紐約長島（Long Island），她說即便沒有和兒子住在一起，但是懷特定期會打電話向她報平安，有時候從埃及打來，有時候從菲律賓。

她回憶，3年前懷特突然斷了音訊，她曾向不同的警察局報案失蹤，但警方都以懷特是成年人、工作又要四處飛為由，無法將他立案為失蹤人口展開調查。此外，史蒂芬絲也不知道懷特在達拉斯的住址，她先前曾到他的其它租屋處找過人，卻都沒有下落。

舒爾特說，懷特承租的公寓按月繳交租金，並且連結到他的海軍退休帳戶每月自動扣繳，加上公寓窗戶緊閉、有隔音效果，可能是他的遺體遲至今日才被發現的原因。一組工程人員本月10日檢查該區域住戶使用自來水的情形時，發覺懷特的公寓都沒有用水紀錄，強行破門而入後才導致事件曝光。

不過整起事件也並非完全沒有異狀，據了解，2年前樓下鄰居曾抱怨天花板不斷有滲水情形，當時維修人員並沒有檢查出原因，待滲水情況中斷後，維修人員也隨之結案。

據家屬透露，懷特患有糖尿病，不過確切死因仍有待相關單位進一步調查。

文章來源：Man found in Dallas apartment 'died three years ago'

文章來源：HERO’S HORROR END Missing Navy veteran, 51, found dead on kitchen floor as its feared body lay undiscovered for THREE YEARS

文章來源：Navy vet found in his suburban Dallas apartment had been dead 3 years

(中時電子報)

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