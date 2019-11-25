【開箱】uniqlo最新推出在台日被秒殺的色色童貞殺發熱衣！(影/Julia 咪妃 YouTube)

Youtuber咪妃長相甜美、身材姣好，有許多網友就是喜歡看她分享開箱、嘗鮮、遊戲、cosplay等影片。最近她跟上熱潮，試穿這一款發熱衣，笑說「單穿真的是還蠻害羞的，就是很像要穿一個戰袍」。而她性感試穿的模樣一曝光，讓許多網友都要噴鼻血了。

日本近日推出一款發熱衣後就造成轟動，因為這件發熱衣的剪裁神似「童貞殺」和「死庫水」，網紅們也紛紛穿上分享火辣試穿開箱文。

咪妃也實穿了灰色高領的款式，只見發熱衣的貼身剪裁，完美秀出咪妃渾圓的胸型，纖細腰身也是藏不住。讓咪妃一穿上去，也只能害羞地跪在沙發上，不斷試圖遮住自己的下半部，坦言這個造型「會讓人遐想」。

咪妃也加碼大方套上另一套黑色圓領的款式，在鏡子前拍照，火辣模樣讓許多網友看了凍未條，紛紛留言誇說「這件給推！看了就發熱了」、「那個屁股…那個腿…」、「這集很顧眼睛，看的很滿足」、「男生看完你的影片都熱了，冬天都不用發熱衣了呢！」、「這服裝真是讓人充滿大膽的想法」。

(中時電子報)