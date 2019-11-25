香港區議會選舉於24日晚間10時30分結束投票，創1994年香港區議會選舉以來最高。屯門樂翠選區達76.6％；葵青偉盈區達78.85％，截至晚間11時，至少有7個選區公告投票率達7成。

其中部分選區開票完畢，日前在拜票活動中遭刺傷的建制派議員何君堯，這次角逐連任失敗，同選區的民主黨盧俊宇以3474的得票數壓過何君堯的2278。盧俊宇認為，這次民主派在多區勝出，反映林鄭政府並得不到港民認受。他並表示自己心情相當激動，但不會忘記理工大學的學生、被捕的年輕人、喪失生命的年輕人，他會在議會內外守護年輕人。盧俊宇認為，這次結果反映港民否定何君堯的人格及政治取向。

選舉日在民建聯主席李慧琼記者會上抗議的社民連候選人梁國雄，則以1538票不敵李慧琼的1881票。梁國雄在選舉結果確定後向媒體表示，已經盡力，感謝選民支持，但他仍然強調，這次整體結果顯示，選民對於林鄭與警察的行為，認同度為零。

截至今日凌晨3時，非建制派粗估獲得59％選票；建制派則為39％，多區非建制派候選人已確定宣布當選，料香港議會組成將會有重大改變。

(中時 )