唐綺陽來講一周星座運勢了，她指出，木星最後衝刺，各種機會來來去去及戲劇性的變化，應審慎思考做出最佳選擇。
火星仍在天蠍座，讓這周的富豪、幕後推手、「玩大錢的人」、黑道、軍警等相關單位受到關注。如此一來，將導致好事有火紅起來的機會、壞事曝光也會造成災難。唐綺陽提醒，也要注意「火氣大、爆衝、暴怒」等火能量的不當影響。
金星於周二時將移動到魔羯，唐綺陽指出，魔羯座人緣好、桃花旺，可獲得好的資源、加薪。年長者或企業價值會被突顯，受到大眾的重視，也是討論問題的好時機。
周三海王星順行，雙魚座豁然開朗，許多騙局被揭發，應有所警惕，避免日後再發生。只要不是「裝睡的人叫不醒」，想醒的都可以清醒。此外，藝術、廣告、電影、美術、美酒等產業在海王順行後都開始動起來，或進入新的階段。
周四水星、海王星三分相，思考如何改變自己、提高顏值，美容相關產業討論度高。
重要星象：木星最後衝刺，金星將移動到魔羯，海王星順行，水星、海王星三分相，火星天蠍。
工作注意↓
白羊：競爭會帶來動力，忙碌反而會表現出色
獅子：選擇太多反而茫然，專心一點較好
天蠍：避免摩擦沒耐性，自立自強比較好
射手：遇到愛指揮的人，該反抗要反抗
桃花注意↓
雙子：建議擺低姿態，體貼或裝傻能有幫助
巨蟹：多花時間相處，愛情或友情要分清楚
處女：冷靜下來想清楚，是愛情還是同情
魔羯：感情上有收穫，有更進一步的機會
財運注意↓
天秤：金錢壓力大，錢都用在家人身上
雙魚：能得到好資源，也享受購物樂趣
健康注意↓
金牛：當心運動傷害，請確實做好暖身
水瓶：注意交通安全問題
(中時電子報)
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