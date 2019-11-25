11/25-12/1｜星座運勢週報 (影/唐綺陽官方專屬頻道)

唐綺陽來講一周星座運勢了，她指出，木星最後衝刺，各種機會來來去去及戲劇性的變化，應審慎思考做出最佳選擇。

火星仍在天蠍座，讓這周的富豪、幕後推手、「玩大錢的人」、黑道、軍警等相關單位受到關注。如此一來，將導致好事有火紅起來的機會、壞事曝光也會造成災難。唐綺陽提醒，也要注意「火氣大、爆衝、暴怒」等火能量的不當影響。

金星於周二時將移動到魔羯，唐綺陽指出，魔羯座人緣好、桃花旺，可獲得好的資源、加薪。年長者或企業價值會被突顯，受到大眾的重視，也是討論問題的好時機。

周三海王星順行，雙魚座豁然開朗，許多騙局被揭發，應有所警惕，避免日後再發生。只要不是「裝睡的人叫不醒」，想醒的都可以清醒。此外，藝術、廣告、電影、美術、美酒等產業在海王順行後都開始動起來，或進入新的階段。

周四水星、海王星三分相，思考如何改變自己、提高顏值，美容相關產業討論度高。

重要星象：木星最後衝刺，金星將移動到魔羯，海王星順行，水星、海王星三分相，火星天蠍。

工作注意↓

白羊：競爭會帶來動力，忙碌反而會表現出色

獅子：選擇太多反而茫然，專心一點較好

天蠍：避免摩擦沒耐性，自立自強比較好

射手：遇到愛指揮的人，該反抗要反抗

桃花注意↓

雙子：建議擺低姿態，體貼或裝傻能有幫助

巨蟹：多花時間相處，愛情或友情要分清楚

處女：冷靜下來想清楚，是愛情還是同情

魔羯：感情上有收穫，有更進一步的機會

財運注意↓

天秤：金錢壓力大，錢都用在家人身上

雙魚：能得到好資源，也享受購物樂趣

健康注意↓

金牛：當心運動傷害，請確實做好暖身

水瓶：注意交通安全問題

(中時電子報)