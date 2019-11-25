川普自稱「靠他出面」 否則香港14分鐘毀滅

(07:00不斷更新)香港區議會選舉昨(24日)舉行，開票持續進行中，截至今(25日)上午07:00為止，泛民主派已經拿下322席，除跨越226席的過半門檻，更遠超越本屆的126席；此外，建制派席次大幅萎縮，只拿下36席，遠不及本屆的325席；其他4席。目前452個議席已開出362席，最後結果預計今天上午逐漸揭曉。

這次區議會選舉是香港回歸後第6次，全香港18區區議會有452個議席，由1090位候選人競逐，議員任期為4年。受到反送中運動影響，本屆選舉一改過往投票率低迷情況，共計294萬人投票，投票率高達71.2%，「投票人數」與「投票率」都大幅攀升，雙雙刷新紀錄。本屆選舉選民總數為413萬，新增選民登記近40萬，是首投族最多的一次，由於人數占總選民的十分之一，被各界視為關鍵選民。

目前香港18區區議會中，建制派取得325席，占全部議席近四分之三，泛民主派126席僅略多於四分之一。泛民主派想取得過半席位，必須贏得226席。初步開票結果，泛民主派席次獲得大幅成長，跨越過半門檻；反觀建制派席次急速萎縮，減幅近9成。

建制派多名重量級人物中箭落馬，其中包含日前在拜票活動中遭刺傷的建制派議員何君堯、民建聯鄭泳舜、張國鈞、劉國勳、周浩鼎；工聯會麥美娟、何啟明，實政圓桌田北辰等人，都未能連任。只有民建聯李慧琼、柯創盛和報稱獨立的謝偉俊等成功連任。

(中時電子報)