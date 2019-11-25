來當陶淵明！賞菊也樂活！2019士林官邸菊展於11月22日開展！今年菊展以「樂在菊中」為主題，展場中有一個造景留聲機，帶領大家進入「樂在菊中」的菊花音樂世界。這次展結合特色菊花和各國名曲，如周杰倫《爺爺泡的茶》和五月天《派對動物》等歌曲！現場有超過8米的美聲公主綠雕、長頸鹿和鋼琴綠雕，歡迎大小朋友來聽菊花唱歌，來場視覺與聽覺的菊花饗宴。

士林官邸菊花展開跑！主展場過8米的美聲公主綠雕、長頸鹿和鋼琴綠雕。（林宜靜 攝）

今年菊展主題「樂在菊中」是將各式菊花與國內外知名樂曲結合，將樂曲的內容以花藝來呈現，讓民眾能夠藉由觀賞菊花之美，聆聽大自然的樂曲，細品撲鼻的花香與芬多精，感受秋高氣爽好天氣，在欣賞美麗的菊花時，也能順便品嚐士林周邊美食，利用五感來感知這美妙世界，獲得心靈感動。

士林官邸菊花展開跑！還能看到難得一見的綠色菊花。（林宜靜 攝）

這場音樂的菊花心靈饗宴外，工務局公園處員工花費近2年心血培育而成單株超過千朵的大立菊及近百種的大菊品種展示專區，充分展現栽培技術及細心栽培的成果；此外，更有學生組的「青春花壇創意大賞」及專業級的「達人盃造園景觀競賽」，展現高手雲集的園藝造景成果，非常值得你前來欣賞；滿園各式的造型菊、懸崖菊、菊花綠雕、大菊、中菊、菊科草花及花球，搭配美崙美奐的各國樂曲場景佈置，美不勝收，總計展場佈置菊花量超過18萬盆!

「士林官邸菊展」開跑了，今年以「樂在菊中」為題，可看到菊花造景、音樂階梯。（林宜靜 攝）

展覽期間例假日安排12場國際化及在地化的音樂表演活動，包含新世紀文化藝術團的原音舞絢帶您體驗原住民風情；精妙絕倫的日本和太鼓表演及巴爾幹音樂展現國際魅力；雲林五洲小桃園掌中劇團演出「偶。藝遊」呈現濃濃在地台灣味。

「士林官邸菊展」結合特色菊花和各國名曲，圖為莫札特《小星星伴奏曲》（林宜靜 攝）

值得一提的是12/7由億光文化基金會辦理的「彩菊飛揚時」音樂會，由聲樂家簡文秀、黑炫風、薩克斯風手孫維廷等共同演出，頂級演出完全免費，朋友們千萬別錯過這些精彩的表演！此外，例假日更有北市府各單位輪番上陣的台北市府田園城市系列活動，活動相當多元，周周都有好康活動，歡迎共襄盛舉！

「大立菊的家」展示公園處同仁耗時近2年栽培，單株花朵數不斷創新紀錄之大立菊。（圖取自台北旅遊網）

自2017年起辦理菊展活動結合周邊商家一直是我們努力的目標，今年的菊展也不例外，包括周邊的士林捷運商圈、士林夜市商圈、天母商圈首次超過80家合作商家歡慶菊展踴躍提供消費優惠，您可至官網下載優惠券即享好康。

「天鵝之歌」以綠雕雙天鵝組合愛的溫暖，匯集心心相戀的意象。（林宜靜 攝）

此外，還有合作商家消費滿額抽獎活動，活動現場更有「士林官邸旅客」粉絲團打卡送限量手機風扇或耳機收納盒，好康要搶手腳要快；同時展場內更有好吃好玩的園藝文創攤位及胖卡餐車，提供遊客們多元的服務！

「愛的羅曼史」以音符譜出愛的旋律，愛心形狀及拱門造型詮釋美麗的羅曼史。（圖取自台北旅遊網）

2019士林官邸菊展自11月22日至12月8日，共計展出17 天，戶外展區開放時間為上午8時至下午19時，室內展館則是開放至下午17時，竭誠邀請市民朋友們一同參與台北一年一度的秋季菊展盛事，一起跟著菊展的步伐來場「樂在菊中」的感官饗宴吧！

2019士林官邸菊展~樂在菊中。（林宜靜 攝）

2019士林官邸菊展~樂在菊中（免費）

活動地點：士林官邸公園(台北市士林區福林路60號)

園區開放時間：戶外展區上午8時至下午19時、室內展館上午8時至下午17時

「大菊品種展示」展示近百品種公園處同仁自行培育的各式大菊。（圖取自台北旅遊網）

交通資訊：

士林官邸公園

1.捷運士林站2號出口，步行約7分鐘。

2.聯營公車請搜尋台電台北北區分處站、士林官邸站、小北街站即可抵達。

(中時電子報)