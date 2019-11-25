原PO細表示這種湯匙也是以右撇子為主的設計，讓她忍不住高喊，「真的不要對左撇子這麼不友善好不好」。 （圖/摘自Dcard）

一名女網友分享身為左撇子在生活中遇到的困難，她指出有許多用品的設計都以右撇子為考量，「怎麼可以對左撇子這麼不友善」，讓她也苦笑說「這是左撇子的悲哀之處」。女網友表示，可能很多人聽過各式各樣的抱怨，但大家一定都漏掉「這個鳥東西」，而答案揭曉後，引起左撇子們共鳴，紛紛直呼超有感。

一名女網友在網路論壇「Dcard」發文，她透露身為25年的左撇子，深深體會到生活上的不方便。她列舉出以下狀況，包括國小時期寫生字的痛苦時刻，因為左手底部一直在試卷上摩擦，導致寫完左手都會黑掉，讓她感到相當無奈；桌子在右方的大學單人課桌椅。

原PO開玩笑說，要是左撇子堅持用左手用這湯匙，舀完應該都要扭傷了。 （圖/翻攝自Dcard影片）

大家一定都漏掉「這個鳥東西」，原PO表示，她某天跟家人去餐廳吃飯，正當她拿起剉冰的糖水湯匙，她立刻就傻眼了。原PO認為舀糖水湯匙的設計只方便右撇子，會讓左撇子的人使用時容易灑出來，因此原PO就吐槽說這種設計讓左撇子的人「盛完，手也扭傷了哈哈哈」。她說扭傷是開玩笑的啦，她當然是只好換成用右手去使用湯匙了。原PO細數完這些以右撇子為主的設計，讓她忍不住高喊，「真的不要對左撇子這麼不友善好不好」。

無奈抱怨PO文一出後，立刻吸引許多網友熱議，許多左撇子們很有同感，「這湯匙我都反手拿，後往右邊倒，大概是這種感覺」、「原來那湯匙是設計方便給右手用的...」、「還有撲克牌、捷運逼卡的地方也讓人困擾」、「左撇報到～中學時期對左撇的唯一好處，寫國文作文的時候」、「小時候左撇子被被老師糾正打成右撇子」。不過，也有人指出「寫生字的不管左右撇子，手都會弄髒變黑啊…」、「我練就左右開弓來寫生字」。

許多左撇子們很有同感，也分享自己在日常生活中也對哪些東西的設計感到困擾。（圖/摘自Dcard）

(中時電子報)