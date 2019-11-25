韓粉直擊蔡英文造勢場有人正在吃雞腿便當。(翻攝「江湖」YouTube)

國民黨總統參選人韓國瑜與民進黨蔡英文昨天在嘉義縣水上鄉拚場，兩場造勢地點僅相隔約1公里。韓粉則「深入敵營」，直擊蔡英文現場有人在吃雞腿便當，以及數十輛遊覽車停在道路一旁。

該韓粉表示，剛走進蔡英文造勢會場時，發現很多遊覽車正在「卸貨」，進場前還有警察進行安檢，要求民眾打開包包，讓他感到驚訝。他還酸說這邊好無聊，韓總場子比較歡樂。

該韓粉在現場還發現很多人正在吃雞腿便當，自己原本不相信網路傳言，說他們都是來領便當，現在親眼看到，相信了。他說，一個雞腿便當90元，吃得很爽，他自己去工作時都捨不得吃，吃不起。

網友則留言表示，「小心被消失啦！」、「遊覽車真多」、「全部遊覽車，恐怖呀」、「有免費便當，還要檢查包包是怎樣，怕被怎樣，笑死了。」、「剛剛龍介仙還遇到民進黨遊覽車的人，他們說領完便當就過來韓國瑜這邊...哈哈」、「難怪今天便當不好訂...。」

(中時電子報)