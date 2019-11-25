每年到了11月中，全球的葡萄酒迷便開始摩拳擦掌，準備搶在「薄酒萊新酒日」（11月第三個星期四）的凌晨，第一時間品嘗當年份的薄酒萊新酒。這股熱潮會延續到聖誕節、新年假期，讓整個冬季的歡樂氣氛都沉浸在這款輕盈的酒體中。

為了趕上截稿，本刊記者在首批薄酒萊新酒抵達台灣的12小時內，從不同酒商手中攔截到幾瓶高品質的新酒，以分享給讀者。

話說從頭，「薄酒萊新酒日」最初只是薄酒萊地區酒商喬治都柏夫的行銷噱頭，1980年代，都柏夫的酒莊會結合當地的酒吧，在每年11月中，將當年9月採收、釀造的葡萄新酒打開來暢飲。由於新酒的單寧含量少，口味新鮮、果香濃郁，很受年輕人歡迎，也讓薄酒萊新酒聲名大譟，從法國熱賣到世界各地。1985年起，薄酒萊地區便正式將｢薄酒萊新酒日｣，固定為每年11月的第三個星期四，嚴格規定自當日凌晨起才能開始販賣。

「薄酒萊新酒日」最初只是薄酒萊地區酒商喬治都柏夫的行銷噱頭，沒想到最後竟風行全球。（圖／法國食品協會提供）

台灣大約在2005年開始風行薄酒萊，並且成了一種時尚的象徵，其程度有如果粉對iPhone新手機的瘋狂，甚至有3個月喝掉百萬瓶的紀錄。近幾年薄酒萊熱雖較為退燒，但每年11月仍有不少「薄粉」引領期待新酒的到來。

薄酒萊產區分級

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒）

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(中時電子報)