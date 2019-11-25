金曲歌王蕭煌奇，11月30日將以《2019人生劇場放映中》演唱會二度登上台北小巨蛋。為了把精心安排的國、台、粵、英語歌曲唱好唱滿，無法看提詞機的他，早早就開始勤背歌詞，力求完美演出。

因為視障身分，開車對蕭煌奇來說本是遙不可及的事情，但他這次決定挑戰自我極限，在小巨蛋開車繞場表演，「導演提到想讓我開車，我立刻就說好。」蕭煌奇也希望大家都能來現場，見證他帥氣圓夢的歷史性一刻。

（圖／環球音樂提供）

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(中時電子報)