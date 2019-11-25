WBC重量級拳王「風車拳」懷德(Deontay Wilder)成功拿下第42勝，成為史上第6位衛冕四大聯盟世界重量級腰帶10次的拳手(追平已故拳王阿里)。面對強悍的前拳王「金剛」歐提茲(Luis Ortiz)，懷德在受傷狀態下打到第7回合，一記右直拳KO了歐提茲！懷德職業生涯累積42勝0敗1和，41次KO，繼續保持不敗。

這一拳仍然令人費解，歐提茲的技術顯然遠超過懷德，讓懷德面臨受傷與疲勞的困境。第7回合在懷德無力的左刺拳之後，歐提茲打算伺機反擊而暴露臉部，冷不防被懷德一記右直拳打個正著，這一拳非常重，將107公斤的歐提茲打倒在地。歐提茲賽後說：「我聽裁判讀秒到7的時候，我設法要站起來，但我覺得他數太快了。」

Ortiz show good technique, distracted for a second, he couldn't Dodge the dangerous right hand & @BronzeBomber knocked him out #WilderOrtiz2 pic.twitter.com/EKEIfTdj62 — Alexander S (@AlexThugPassion) November 24, 2019

懷德是史上單拳破壞力最強的拳王之一，他練拳的教練每一個都被他打傷，他還打傷了自己的手骨。然而懷德幾乎毫無技術可言，《今日美國》評論指出，「打出超強力的拳頭應該也算是拳擊技巧的一部份。」普遍拳壇不認為力量與技術有關，但懷德在對手的猛攻下堅守7回合，並保留最強的一拳打出大逆轉，他確實是一名優秀的拳手。

懷德與歐提茲是重賽，他們去年已打過一場，該役歐提茲佔據優勢直到第10回合，最後被懷德的重拳KO。不過拳迷最關注的仍是明年2月登場的懷德與前拳王福瑞(Tyson Fury)重賽。福瑞目前正在養傷，前次對決是懷德職業生涯唯一的和局，因為福瑞被懷德打倒兩次仍然成功站起來。

(中時電子報)