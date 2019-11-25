「哇！我們終於可以和侏儸紀恐龍一起入眠了!」國立台灣博物館邀請高雄市那瑪夏區民權國小23日夜宿博物館，24日那瑪夏學童穿上傳統布農族服飾，在台博館大廳快閃表演布農族歌謠及舞蹈，用天籟美聲向台博館表達謝意，。此外，那瑪夏學童也致贈親手所做的美勞作品「台灣黑熊」給台博館，為此次圓夢之旅畫下一個完美的句點。

台博館推動「穿越台灣-博物館走讀」計畫，針對偏鄉地區提供教育服務，主動邀請偏鄉、弱勢學童到館參訪、學習及體驗，期待藉由對偏鄉兒童的關注，消弭偏鄉地區因交通、地域及資源不足的教育、文化落差。更重要的是，為孩子們創造一種獨特的生命經驗，讓他們因而擁有探索未來和世界的力量。

那瑪夏學童對罕見的恐龍化石充滿了好奇心。（台博館提供）

台博館1908年建館至今已逾一世紀，擁有豐富珍貴的典藏。台博館教育推廣組組長黃星達提及，土銀展示館以古生物為展示主題，展出北台灣地區最大的恐龍化石，是學習生命演化史的最佳場域，也是學童最喜愛的博物館之一，更是夜宿活動安排的首選，與博物館珍貴館藏一同入眠不但安全，更可以運用想像力感受大自然生命的復甦。未來還有來自台東樹屋孩童等朋友加入夜宿行列，夜宿台博館將成為更多人的成長記憶。

今年是莫拉克颱風十周年，那瑪夏民權國小位於高雄南橫公路的起點那瑪夏鄉，是莫拉克風災受災最嚴重的地區之ㄧ，至今仍很多地方未完全修復。儘管生活十分艱難，但那瑪夏的孩子們在學校師長的領導和外界的關懷下，更加樂觀進取。

參訪台博館的古生物展和夜宿博物館更是孩子們最嚮往的活動，是一年一度的盛事，也是那瑪夏小朋友的夢想。本次帶隊學校蔡老師表示，透過博物館之旅可以讓學生感受生命的脆弱與韌性，見證生命的演化歷程，對大自然充滿好奇與敬畏，豐富的主題展示讓學生開展視野，累積知識，也提升素養，是教科書以外最佳的學習場域。

(中時電子報)