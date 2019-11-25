談起吊籃工安意外，資深吊車檢驗人員梁希聖說：「其實意外發生的原因，十之八九都不是因為機械故障，而是人為操作不當。」

CTWANT 》高空吊籃簽證傳偽造 安全查核系統鬧空城

梁希聖解釋，很多高空作業工人貪圖方便，在吊臂上升後，發現與預期的位置不一樣，便會要求吊車司機上下移動吊臂，「吊臂在伸長的狀態下，只要底端稍有動作，上方的吊籃就會出現很大幅度的移動，極有可能撞到一旁的建築，導致吊籃翻覆或斷裂而釀成悲劇。」

吊籃在高空作業時要避免上下擺動，作業員除了要戴安全帽，還必須扣好安全索。（圖／黃耀徵攝）

「吊臂伸長時，吊車操作員絕不可以進行上下左右擺動的動作。如果高空作業工人發現位置不對，應該先把吊臂收回，在收折狀態下調整角度，對正想要的位置後，再伸長吊臂，才不會誤觸一旁的建築，造成吊籃翻覆或斷裂。」此外，梁希聖也呼籲，高空作業時絕對要扣上安全繩索，而且必須扣在吊臂主體上，萬一吊籃斷裂，才能保住一命。

立委施義芳建議，事業主在租用吊車之前，應該先向技師公會查詢簽證的真實性。（圖／施義芳提供）

政府規定吊籃必須定期接受專業技師安全檢查，不過，始終缺乏有效的查核系統，以致不肖業者鑽漏洞上下其手，甚至偽造安全簽證。對此，身兼中華民國土木技師公會理事長的立委施義芳說，按規定，吊車的吊籃搭載設備，必須經過土木結構技師或是機械技師的檢查，獲得安全簽證後才能使用，「依照《技師法》，沒有經過國家專門職業考試的人員，不能執行技師簽證工作，否則可處以二十萬元以上、一百萬元以下的罰鍰，而且可以連續處罰；不僅如此，如果因而造成人員或財產的損害，還要負刑事責任。」

不過，施義芳指出，由於吊車並不是工地裡的固定設備，只有需要的時候才會臨時租用，因此不會列在工地的施工計劃中，也不會列入一般的安全檢查項目裡，「吊車與吊籃的目的事業主管機關不同，所以相關單位無法掌握到每一輛吊車的簽證情況，目前只能靠雇用吊車的業主，依照簽證上記載的公會，查詢署名的技師是否真有其人，再查證吊車與吊籃是否經通過該技師的檢查。」施義芳允諾未來將與相關單位研議，是否有改善的空間。

這樣吊才安全：1. 將身上的安全索扣上吊臂本體。（圖／黃耀徵攝）

這樣吊才安全：2. 配載安全帽等裝備。（圖／黃耀徵攝）

這樣吊才安全：3.避免在吊臂伸長時操作吊臂擺動。（圖／黃耀徵攝）

這樣吊才安全：4. 調整角度前先縮回吊臂。5. 吊車移動途中及閒置時應將吊籃取下。（圖／黃耀徵攝）

最後，阿明感嘆，大部分從事高空作業的工人，都是社會上的弱勢族群，每次發生造成傷亡的吊籃工安事件，政府主管機關都把事件當成個案，始終不願不正視，導致查核作業遲遲未能法制化，意外也一再發生。

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(中時電子報)