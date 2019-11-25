台灣高檢署檢察長王添盛將於12月4日因70歲屆齡退休，法務部已批核由現任襄閱主任檢察官宋國業暫代；另據了解，高檢署主任檢察官呂丁旺則代理襄閱主任檢察官一職。創下高檢署檢察長、襄閱主任「正副首長」均「代理」的首例。

法務部透露，由於檢察長暫代時間只有3個月，不必呈報行政院，待交接後即生效。據了解，加上目前桃園地檢署檢察長亦由最高檢察署檢察官郭文東代理，因此法務部將在明年總統選舉後，預計明年2年間啟動一波一、二審檢察長異動。

王添盛是司法官訓練所14期結業，在檢察界有完整且資深的資歷，去年1月間檢察總長票選，王添盛獲最高票，但由於當時王添盛已68歲，依法官法規定，司法官70歲就必須退休或優遇，不能辦案，因此未能擔任檢察總長。

今年9月間，王添盛向法務部提出屆齡退休申請案，但接任人選因明年大選在即，加上檢察體系的整體規畫，所以法務部暫不提出新任人選，依慣例由司法官訓練所23期結業的襄閱主任檢察官宋國業暫代。

至於代理高檢署襄閱主任檢察官的呂丁旺，為司法官22期結業，是中正大學法律系博士，呂曾任台北地檢署檢察官、高檢署檢察官、法務部法律事務司副司長、行政院第一組辦事檢察官、高檢署主任檢察官等職務，是高檢資深主任之一。

呂丁旺的專長，包括刑事法、刑事程序法、刑事司法制度、刑事實體法（刑法及特別刑法）、個人資料保護法、政府採購法等，相關著作很多，法學評論散見於各大媒體。

(中時 )