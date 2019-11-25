明年總統大選時間進入倒數四十多天，各黨可說是卯足全力拚勝選。對於國民黨韓國瑜和民進黨蔡英文誰勝選機會大。新黨黨主席郁慕明受訪表示，真正的民調不會公布，公布的民調都是有陰謀的，正因為韓國瑜代表代表不滿現狀的小市民。因此，他判斷韓國瑜最後會小勝。

郁慕明接受港媒《中評社》專訪，對於如何看待2020三組候選人的選情？他先是透露他不會去重視民調，因為真正的民調不會公布。因為各陣營內部作為參考的，那是不會公布的，公布的民調都是有些陰謀的。韓國瑜勝選與否，在國人心裡已有定案。

郁慕明研判，韓國瑜最後會小勝。因為韓蔡雙方都手握行政資源(蔡英文中央政府層級，韓國瑜高雄地方政府)，但韓國瑜的行政資源落後蔡英文一大截。郁慕明強調。這是庶民對抗權貴，蔡英文是權貴，韓國瑜是庶民。

至於剩下的四十多天有甚麼建議要給韓國瑜？郁慕明表示，「韓國瑜要跳出他的框框，他在自己的同溫層辦活動，常常人山人海，但我覺得他要走到人少的地方去，要去老人院、孤兒院、原住民部落等地方，最後50天了要辛苦一點」。

再來有必要到社區去，去的時候不要人山人海，不要帶人不要安排，可以再仔細一點走到市場裡面，到市場裡面跟市民握手，更進一步地接觸基層民眾。跳出自己的框框，接觸更多元的人，剩沒幾天了，郁慕明建議韓國瑜最後衝刺，一定要有更多拓展選票的方式。

(中時電子報)