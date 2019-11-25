2020大選腳步逐漸逼近，總統蔡英文民調仍領先。握有行政資源的蔡英文，近期雙利箭齊發，讓國民黨總統參選人韓國瑜陷入苦戰，韓若要逆轉勝，必須拿出非常手法。

蔡英文昨天到彰化幫洪宗熠輔選，她提及，這一年努力推行長照2.0，只要撥打1966就有專人替鄉親家中或社區的長輩服務，未來長照預算也會持續增加規模更大讓照顧更全面。蔡英文也表示，未來要推動農民退休制度，讓農民老了以後都有退休金可以拿，而0到6歲的育兒津貼也要從2千5百元提升到5千元。然而，不少人質疑蔡政府在選前大撒幣，是因為心虛？蔡英文則表示「誰講的？心虛的不會是我」。據《中評社》評論指出，韓國瑜除了靠造勢、受訪強化攻勢，對蔡政府的撒幣卻束手無策。

此外，一名自稱大陸共諜的陸籍男子王立強透過澳洲媒體爆料，大陸提供金援影響臺灣選舉，韓國瑜嚴正澄清，若去年高雄市長選舉有拿共產黨一塊錢，他辭去高雄市長，今年總統大選若有拿一塊錢，立刻退出總統選舉。大陸公安單位也公告王立強是名詐騙犯。

這件事一爆開，民進黨立法院黨團總召柯建銘便表示，民進黨團決定提出反滲透法草案，預計25日召開記者會說明，29日立法院會中提出逕付二讀。該評論稱，綠營對韓的抹紅攻擊已進入2.0，被懷疑有海外勢力在協助綠營，內外結合，意圖摧毀韓的選情。蔡英文這兩把利箭，組織成大選主軸，韓國瑜要逆轉勝勢必得拿出非常手法。

(中時電子報)