45歲陳姓通緝犯見警臨檢竟然嚇得群身發抖，緊張之下當場將手中米酒一口氣乾掉半瓶，警方以為他要做傻事，急忙阻止才停下，後來才發現竟然是一瓶米酒，讓警方好氣又好笑，確認身分後解送歸案。

桃園警察分局大樹派出所警員盧奕辰、趙子豪及實務訓練生鐘文均，24日巡邏經過青田街時，發現有名男子見到員警立即回頭閃避，員警即刻上前盤查。

男子表示自己未帶證件，就住在附近，盧警正好負責當地勤區，立即反問居住地址，男子支吾其詞，改口買酒來附近要送朋友，但對朋友的住處及名字卻說不清，員警一查發現陳姓男子已因酒駕及毒品案遭桃園地檢署發布通緝。

員警確認資料時，陳男緊張的發抖，突然打開手中的米酒狂灌，一口氣喝了快半瓶，員警連忙勸阻，告知只是要到案說明，不用過度緊張，陳男聞訊才跟著警方返回派出所內，警訊後解送歸案。

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(中時電子報)