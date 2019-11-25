最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬，周三(27日)菲律賓東方海面仍有熱帶擾動發展的跡象。(圖擷自tropical tidbits)

今天東北季風增強。氣象局指出，未來一周北臺灣整天偏涼，北部、東半部有局部短暫雨，周四、五(11/28、29)水氣增多，降雨擴大至北部平地。溫度方面，最冷時間落在周四、五，中部以北、東北部將下探至15、16度。氣象專家吳德榮說，周三、周四前後，菲律賓東方海面熱帶擾動發展機率很高，有機會生成今年第28號颱風「北冕」。

氣象局表示，東北季風直到周末才減弱，今天到周三降雨區域較小，集中在基隆北海岸、大臺北山區、宜蘭。周四、周五水氣多，下雨擴大至北部平地。第一股冷空氣在周二最強，中部以北、東北部低溫17、18度，其他地方20度上下；周四、周五另一股更強冷空氣南下，中部以北及東北部低溫將下探至15、16度，其他地方17到19度。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，最新歐洲模式模擬，周三、周四前後，菲律賓東方海面的熱帶擾動，可能發展成今年第28號颱風「北冕」（Kammuri，日本提供，北冕座），將追平1958年以來，11月颱風生成數最多的記錄(6個)，雖不致於接近台灣附近，但具有氣候上的意義，值得觀察。

圖為今日定量降水預報。(氣象局)

中視新聞

(中時電子報)