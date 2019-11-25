氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，28日另一波東北季風南下，冷空氣比今日這一波略強一些，迎風面北部、東北部及東部有局部雨，北台灣濕涼。

吳德榮提及，今天晨大台北及宜、花、東已有零星降雨，冷空氣前緣剛抵達、氣溫才將逐漸緩降；今晨截至5點52分，大台北平地最低溫大約在20至21度；桃園楊梅區19.9度；中南部仍未受到影響，氣溫與昨晨類似，大約在18度左右。

吳德榮說，29日、30日水氣漸減，降雨偏在北海岸、北部山區、東北部及東部，天氣仍偏涼；背風面都是穩定的天氣，中南部白天舒適、早晚涼；而下周一又有一波較週四略強的冷空氣南下，因在模式模擬後期，有誤差存在，抵達時間及強度，需持續觀察。

吳德榮也說，最新模式持續模擬，周三、周四前後，菲律賓東方海面熱帶擾動發展機率很高；雖不致接近台灣附近，但若發展成颱而被命名，則平了1958年以來，11月颱風生成數最多的記錄的6個，具有氣候上的意義。

(中時 )