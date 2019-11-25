南韓前女團「KARA」成員具荷拉，24日驚爆在家身亡，震撼演藝圈，其實她過去是人氣超旺的女神偶像，亮眼外型和超強藝能感，讓她在綜藝界也有出色表現，而團體最風光時，粗估1年能海撈20億台幣，去年因為前男友家暴事件鬧上法院，重挫形象和事業，一連串打擊也讓她陷入低潮。

具荷拉去年和前男友的「互毆事件」鬧上社會版面，前男友先指控她施暴，警方介入調查後，發現一段監視器畫面，男方狂踹她打到住院，後具荷拉頂著傷勢出面痛訴，前男友懷疑她劈腿，因此對她施暴，不僅被抓頭髮、推撞牆，甚至秀出身上的瘀青，證明對方拿空氣清淨機砸她，更把她子宮踹到受傷、出血。

除了施暴事件，還傳出前男友握有具荷拉的性愛影片，威脅要把檔案給媒體，讓她不得不下跪求饒，超渣行徑惹怒網友，發起請願要求「重罰和崔某類似的色情錄影報復罪犯」，而案件進入司法程序後，具荷拉獲得不起訴處分，崔鐘範則遭處有期徒刑一年六個月，緩刑三年，現具荷拉逝世，網友也譴責前男友「應受到嚴厲處罰」、「殺人犯」，而現前男友也把IG設為不公開，似要阻絕網友的罵聲

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