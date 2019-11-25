香港區議會選舉於昨日晚間10時30分結束投票，根據香港區議會選舉網站數據顯示，投票人數達294萬人，投票率達71.2％，是香港選舉歷來最高。過往區議會選舉投票率大約都在40％左右，2015年區議會選舉因受「佔中運動」影響，達到47.01％，而這次反送中運動，則是再讓投票率來到歷史新高。

另外，民建聯也在這次選舉中大掉席次，多區雙料議員「中箭落馬」，被初次參選的新人擊敗。包含北區欣盛選區競逐連任的民建聯劉國勳敗給，新民主同盟林淑菁。劉國勳同時也是現任立法會功能界別議員，失去區議會議席意味明年立法會選舉無法循現該界別競逐連任。

南區海怡西選區，接替香港眾志秘書長黃之鋒參選的候選人林浩波取得超過4000票，擊敗同樣角逐連任的新民黨陳家珮。朱凱廸團隊的前學聯副秘書長岑敖暉，於荃灣海濱選區擊敗自1991年就不曾落敗的鄒秉恬。日前在街上遭襲擊至重傷的民陣召集人岑子杰，此次代表社民連參選，以3283票擊敗同選區建制派公民力量的黃宇翰。此次多位參與「反送中」活動的民運人士或學生，參與選舉皆勝出。

截至早上8時，非建制派一共約取得57％的得票數；建制派為41％。截至早上6時，民主派取得325席，大幅增長200席，確定過半。

(中時 )