根據統計指出，80％的人一生中至少會有一次嚴重的腰痠背痛經驗，到底原因為何？可別再以為只有骨鬆才會引起，平時姿勢不良、久坐不動、骨盆發炎、腎結石、椎間盤突出等，都是引發腰痠背痛的原因之一。

國泰綜合醫院家醫科主治醫師葉姿辰表示，造成腰痠背痛原因非常多元，其中70～80％的腰痛與脊椎脫離不了關係，諸如運動拉傷、脊椎附近肌肉支持力不夠、椎間盤突出、僵直性脊椎炎、骨質疏鬆、骨盆發炎、腎結石，甚至癌症轉移等，都可能造成程度不等的腰痠背痛。

以下是腰痠背痛的常見原因，根據痛楚位置與程度，以釐清下背痛的原因，看對科別：

˙腰椎退化性關節炎

較常見於50歲以上的中老年族群，症狀通常是清晨起床時腰背部痠痛僵硬，起床活動後症狀可以緩解，原因在於椎間盤的老化，同時刺激脊椎負荷而產生骨刺；脊椎關節週圍的韌帶也可能因長期關節炎纖維化，而壓迫到週圍神經，造成坐骨神經痛，疼痛位置多從腰背開始，甚至可能延伸到下肢，引起下肢麻木、痠痛感。

就醫科別→骨科、神經外科、復健科

˙缺乏運動，脊椎支持力不夠

特別容易發生在缺乏運動的族群上，尤其是久坐辦公室的上班族，因長時間的坐姿，上半身從肩膀、胸椎到腰椎，都是呈現前傾彎曲的動作，造成腰椎較大的壓力；若再加上缺乏運動，腰背核心肌肉群虛弱無力，無法撐起下背部，因而時常有背部緊繃、腰痠的困擾。

就醫科別→骨科、復健科

˙運動傷害引起肌肉發炎

肌肉拉傷是造成年輕人下背痛的主因之一，好發於運動者以及需負重職業的人居多。由於運動不當、工作需要搬運重物等，造成脊椎週圍的韌帶與肌肉負荷過大，引起急性的扭挫傷；或是長時間、重複性的工作，導致肌肉、韌帶慢性疲勞損傷，誘發脊椎週圍肌肉痙攣。

就醫科別→骨科、復健科

˙椎間盤突出

閃到腰很有可能就是椎間盤突出的主要元兇。在下背痛的患者中，椎間盤突出占很大的比例，造成的原因多半是長時間的姿勢不良、彎腰久坐或搬重物所引起，導致椎間盤無法承受過大壓力，而向外擠壓突出，嚴重可能壓迫到神經，造成坐骨神經痛或是下肢痠痛麻痺。

就醫科別→骨科、神經外科、復健科

˙骨質疏鬆

骨質疏鬆造成的壓迫性骨折，是停經後女性發生下背痛的主要原因，因為停經後女性荷爾蒙會減少，進而影響骨質快速流失；而骨質疏鬆引起的壓迫性骨折，通常發生在腰薦椎或是股骨兩側，形成對稱性的劇痛。

若是沒有適當治療，常會形成慢性背部疼痛、駝背，甚至喪失行動能力，嚴重的話，還可能因長期臥床引起併發症而死亡。

就醫科別→骨科、婦產科

˙輸尿管結石或腎結石

比較容易發生在男性身上，當輸尿管結石或腎結石時，腹股溝疼痛會慢慢轉移到背部，這種痛不像是一般的下背酸痛，而是會一陣陣類似痙攣的痛，同時也會合併產生頻尿、血尿的情況，建議進一步到泌尿科做檢查。

就醫科別→泌尿科

˙女性骨盆腔發炎

女性骨盆腔發炎是指內生殖器官（子宮卵巢）及週圍的結締組織、骨盆腔腹膜發生發炎時的統稱。常見於有頻繁性生活的女性，初期的疼痛位置在下腹部，會隱隱作痛，有點類似月經來的壓迫痛，同時會合併有分泌物的產生，嚴重的話，疼痛會蔓延到背後，引起下背痛，建議到婦產科治療。

就醫科別→婦產科

˙僵直性脊椎炎

主要發生在40歲以下的男性，常見症狀是早上起床會覺得僵硬，活動一下會獲得舒緩。目前推測病因與免疫系統及感染有關，導致自體免疫系統的攻擊，讓脊椎週圍軟組織鈣化、骨質增生，引起下背疼痛，目前治療方式是使用生物製劑抑制發炎。

就醫科別→風濕免疫科

TIPS：找不出原因的腰背痛，先掛家醫科

像是癌細胞轉移、脊椎側彎，甚至是情緒問題、睡眠障礙等，都有可能引起下背痛的狀況；若原因不清，建議先至家醫科就診，找出病症再對症下藥。

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(中時電子報)