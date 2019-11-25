內湖店排隊人潮。(網友提供)

Tefat鍋子特價2549 折扣1000，瞬間被搶光。(網友提供)

70吋電視只有10幾台，一開門就賣完。(網友提供)

(09:38)早上9點好市多準時開門，LG 70吋液晶電視原價57499、特價45499，折扣12000元，限量10幾台一開門就售完。鑽石項鍊只有一條，特價52999，便宜7000塊也是售完。Tefal鍋子原價3549、特價2549，折扣1000元；伊萊克無限吸塵器原價8999、特價6499，折扣2500元。滿意寶寶輕巧褲特價599，折扣100元。且內湖店人潮也不多，排隊結帳更是不用等。

好市多一年一度的「黑色購物節」在今天開跑，將連續7天推出家電、3C商品、生鮮食品、保健品等百樣下殺商品，都是往年必搶。然而今天一早，好市多內湖店預計9點開門，但早上7點排隊人潮稀稀落落，連頭香都驚呼今年「人也太少了吧！」似乎今年的黑五購物節比去年冷清了。

今年內湖店排隊動線設在地下室，早上6點半才終於有人來排隊，排到頭香的蔡先生表示，「嚇我一跳竟然是頭香，剛剛看店門口都沒人，還以為有發號碼咧，原來改到地下室排隊」，他原本還想說如果人潮太多，「要衝去汐止店看看」。

蔡先生表示，他這次鎖定的是3C區，想買Apple的系列商品，打算一開門就先衝進去放進購物車，之後再評估價錢看要不要買。好市多內湖店指出，因為去年人潮排到舊宗路上影響交通，因此今年改從地下室排隊，且停車場上午9點才開放。

鑽石項鍊只有一條，售價52999，便宜7000塊，售完。(網友提供)

伊萊克吸塵器特價6499，減2500元。(網友提供)

民眾狂搶吸塵器。(網友提供)

滿意寶寶輕巧褲，特價559，折扣100元。(網友提供)

黑色購物節今日必搶的三樣：鍋子、吸塵器、輕巧褲。(網友提供)

排隊結帳人潮超級少。(網友提供)

比平常日還少。(網友提供)

(中時電子報)