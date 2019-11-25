香港區議會選舉24日晚間10點半結束，18個選區共將選出452位議員，各投票所陸續開票。綜合港媒報導，截至上午5點20分約已開出三分之二得票結果，泛民主派總計獲得272席，確認席次過半。而親中的建制派目前僅獲得30席次，較上屆的近300席大大潰敗。包括何君堯、田北辰等多位建制派議員本次都慘遭淘汰，未能連任。眾多開票所仍有不少民眾漏夜參與開票，但也有部份地區傳出開票爭議，現場民眾鼓譟重新點票。

香港政府新聞網公布的新聞稿指出，香港選舉管理委員會主席馮驊表示，本屆區議會選舉中，逾294萬名選民投票，累積投票率約71.2％，創下歷史新高，2015年區選則為47.01％。馮驊表示，在18個投票區中，以荃灣、沙田、西貢投票率最高，三區均約為73％。 他並稱，投票日收到選舉投訴6,540宗，其中1,875宗涉及投票安排，1,184宗涉及選舉廣告，505宗涉及拉票活動，大部分投訴已即場處理。

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