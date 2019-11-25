馬林魚將左投陳偉殷DFA(指定讓渡)，再來只剩下三條路：下放小聯盟、交易、買斷。當然下放是很不實際的，這表示雙方緣盡於此了，難怪殷仔會說「感謝成全」。但是對馬林魚來說，直接砸錢買斷陳偉殷，還不如設法與他隊談一筆交易，換回一兩個新秀更好。

距離豪華稅門檻還很遠的馬林魚沒有團薪爆表的問題，陳偉殷雖然要領走2200萬美元，不過那是因為他的薪資被延後支付，其中只有1600萬美元會被算進球隊團薪。所以馬林魚把陳偉殷賣到別隊，然後繼續貼錢支付他薪資也沒有問題。

明年球季的25人名單將擴充為26人，最多13名投手，馬林魚的投手本來就是滿編，而且他們季中還賣掉傑出的新秀投手蓋倫(Zac Gallen)，陳偉殷今年還當過蓋倫的後援，但馬林魚連蓋倫都要賣，他後來被拿去跟響尾蛇換來一名新秀游擊手。

理想情況是DFA的10日結束後，馬林魚拿陳偉殷去別隊換新秀野手，仍由馬林魚負擔大部分薪資，這樣陳偉殷還有球隊可打，不至於馬上落進自由市場。其實陳偉殷最後一季先發(去年)自責分率4.79也不是真的那麼差，洋基田中將大本季也高達4.45，而且陳偉殷是左投。

其他球隊會比較願意和馬林魚交易，因為馬林魚的眼光非常拙劣，早被媒體嘲笑得一文不值，本季被洋基奉為王牌投手的哲曼(Domingo German)就是馬林魚賣出去的，有人統計馬林魚賣掉的好球員已經足夠組成一支季後賽球隊了。運動網站FanSided上月分析過陳偉殷的狀況，認為馬林魚賣掉他來充實打擊陣容亦是一個選項。

當然馬林魚圖省事而直接釋出陳偉殷的機率還是很高，只是殷仔不用灰心，巴拿馬華裔投手陳用彩2006年曾經先發爆到6.93自責分率，一度退出大聯盟，最後在皇家隊復活，投到38歲才退休。雖說陳偉殷願意轉任中繼，但在現今牛棚年輕化、速球化的趨勢，他這種體力充沛的投手仍是最適合當先發。

(中時電子報)