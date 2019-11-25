香港本屆區議會選舉全部452個選區均有多於一人參選，亦是1997年以來首次無人自動當選的一次選舉，選舉結果不單對明年立法會選舉有標誌性影響，更有可能左右2022年特首選舉，最終泛民趁修例風波浪潮，一鼓作氣取得逾半區議會議席，藉勢取得117席特首選委。

現時，香港特首並非由全港一人一票投票產生，根據基本法規定，是由四大界別共1200人組成的選舉委員會投票選出特首。此外，有意參加特首選舉的人士必須取得最少150名選委提名。

2016年選舉委員會一般界別分組選舉中，民主派歷史性取下325席，票數佔整體選委25％，雖然票數未佔多數，但卻有力推舉多於一名候選人參加特首選舉，取得一定政治話語權。

目前選委設有38個界別分組，當中有兩個界別分組與區議會相關，分別是港九各區議會及新界各區議會，合共有117席，由全港區議員互選產生，由於過往建制派於區議會中佔大多數，過往上述兩個分組均全數被建制派奪得。倘若民主派能夠於今次區選中取得過半議席，再保持現有300多席選委，民主派於特首選舉的影響力肯定有增無減。

(中時 )