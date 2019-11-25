東尼大木和橫山一光道歉影片。(影／取自YouTube／ピー剣）

東尼大木爆性侵AV男優前輩女友。(圖／翻攝自臉書)

被封為「暗黑周杰倫」的日本AV男優東尼大木，近日竟傳出聯合另一名男優，性侵前輩的女友，雖然事後他們下跪謝罪，並承諾會付賠償金，希望事情不要鬧大，但女方覺得他們沒有反省誠意，不打算原諒。

AV男優Pierre劍（ピエール剣）近日上傳一段謝罪片，長達1小時的片段中交代事情來龍去脈，原來不久前，一行人相約去露營，未料東尼大木和橫山一光竟對Pierre劍女友伸狼爪，之後更把女方拖入浴室，綑綁她的手腳並性侵。

事後他們下跪道歉，還承諾每個月付上賠償金，只希望事情不要鬧大，但受害女子不接受，認為他們沒有誠意跟反省，痛批兩人身為性產業的工作人員，還犯下性侵罪刑。之後Pierre劍透露，協商結束後，橫山一光有打電話給他，承認當天犯行，並表示和東尼大木事前串通好，以「什麼都不記得」試圖掩飾，不過東尼大木還為對此做出回應。

而AV界熟女松本亞漓沙，也在推特譴責性侵罪行，認為兩人引退是理所當然，且如果罪行成立，至少要入獄5年。

(中時電子報)