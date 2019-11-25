【#LIVE】前軍情局副局長打臉!王立強「共諜」謊言十大破綻

大陸認證詐騙犯，騙到澳洲成特工。澳洲媒體聲稱「中國特工叛逃」並尋求澳洲給予政治庇護，但其實他是經大陸法院「認證」的詐騙犯！根據《中國裁判文書網》公布的判決書，王立強2016年在福建被判犯下詐騙罪，判處有期徒刑1年3個月，緩刑1年6個月，並處罰金人民幣1萬元。國民黨上午召開「蔡政府勿當放羊小孩，儘快查明共諜案真相」記者會，前軍情局副局長翁衍慶也出席。

有關烏龍共諜案前軍情局副局長翁衍慶提出10點質疑，認為內容全是假的。翁衍慶對中國大陸情報素有研究，並在退休後曾出版「中共情報組織與間諜活動」一書，對自稱為中共間諜在澳洲尋求政治庇護的王立強之真假，有資格作評論。翁衍慶是軍情局情幹班唯一升中將的，是情戰專家，做情報的高手。

國民黨不分區排名第10的陳以信今日也出席，他質問蔡政府，蔡政府敢不敢提供王立強政治庇護，讓他來台灣把話說清楚?

前軍情局副局長翁衍慶說，他不是競選團隊的一員，也沒參與過總統大選，今天為什麼站出來說話，是因為他從事情報工作35年。他有非常豐富的工作經驗，王立強自稱是中共軍委總參的工作人員，他一看就知道這是不可能的事情，所以他提出了10點質疑。

翁衍慶說，他可以很肯定，這個案子是為了尋求政治庇護弄出的假案子。軍委總參已更名為聯合參謀部，王立強不知道，如果他是一個核心幹部，可能嗎?

(中時電子報)