國民黨總統候選人韓國瑜24日前往南投、嘉義造勢，除為同黨立委候選人拉抬選情外，也為台南市議員謝龍介喊話，高喊「不分區搶救謝龍介」的口號。許多韓粉看到謝龍介的到場，都高喊「謝主席」來加油打氣，看來黨主席吳敦義的墊背策略的確達到效果。

韓國瑜和立委許淑華南投縣聯合競選總部，24日在南投縣工商會展中心舉行成立大會，包括前縣長林源朗、縣長林明溱，立委馬文君、孔文吉，議長何勝豐及議員，還有列入國民黨不分區名單的台南市議員謝龍介都共襄盛舉，現場1萬5000名熱情支持者。

據港媒《中評網》報導，韓國瑜除為許淑華、馬文君和孔文吉拉抬選情外，更不忘幫謝龍介喊話，拜託南投鄉親，「票投國民黨、總統韓國瑜、立委挺自己人，不分區全力搶救謝龍介」。熱情的韓粉一看到謝的到場，紛紛大喊謝主席好，也讓謝龍介和韓國瑜笑開懷。

不過，從韓國瑜賣力替謝龍介助選來看，吳敦義當初自排不分區14，把謝龍介墊在後面的策略，看來是奏效的。雖然當初國民黨不分區名單一出，讓藍營支持者無法接受，謝一度考慮退出名單。但經過多日沉澱，謝表示，為大局願意接受，只要韓國瑜當選總統、國民黨立委過半，他會準備競選黨主席，改革國民黨！

(中時電子報)