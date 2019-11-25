香港本屆區議會選舉建制派大敗，民陣表示，香港人用神聖的一票，創下今日香港空前的區議會選舉成果，認為今次投票結果非常清晰，反映市民不接受政府不回應民眾的五大訴求、不容忍警隊一直以來「以暴製亂」。

據港媒報導，在這半年有多的時間中，眾多支持警方及林鄭月娥政府的建制黨派人士，被香港人用選票狠狠地懲治，踢出區議會，而當中被認為與721襲擊案有關的立法會議員何君堯亦落敗，很清晰地說明香港人絕不接受「警暴」。

民陣又批評，林鄭月娥政府在多個月以來假傳民意聖旨，連番騎劫民意，抹黑社會運動的前線抗爭者為暴徒，拒絕回應民意。民陣重申，民意已經非常清晰，要求政府立即停止圍堵理工大學，釋放所有被捕人士，回應五大訴求，缺一不可，停止指令警隊以暴製亂，重組警隊。

民陣又呼籲市民勿忘記仍處身於理大的示威者，強調「抗爭未完，區選小勝一仗，運動不止於選舉」。

(中時 )