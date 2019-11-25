民進黨籍總統蔡英文昨晚和國民黨總統候選人韓國瑜，都不約而同在嘉義縣水上鄉舉辦造勢活動。但就在昨晚某家媒體在Youtube社群平台直播。竟在標題寫出「嘉義挺英人潮破百萬！民眾高喊2020台灣要贏」，引起許多民眾起疑在直播不斷詢問「破百萬？」、「哈哈 破百萬」。在直播一段時間後，該媒體已將標題修標，改為破萬人。
蔡英文總統昨(11月24日)在嘉義縣水上鄉為黨籍立委第一選區候選人蔡易餘造勢。蔡英文說，對嘉義縣民有信心，拜託嘉義縣民讓她得票數衝最高。嘉義縣長翁章梁表示，自從總統民選以來，嘉縣總統得票率不是第1就是第2，代表嘉義縣最挺台灣、最挺民進黨，鄉親一定要去投票。「守護台灣的民主自由，最強團隊已就位」。
但卻有某「立場偏綠的媒體」昨晚在Youtube社群平台直播，在直播標題打上，「嘉義挺英人潮破百萬！民眾高喊2020台灣要贏 蔡英文喊話：最強團隊已就位」。但可能標題引起許多民眾不適起疑，在直播留言區不斷詢問「破百萬？」、「哈哈，破百萬」。在直播一段時間後，該媒體已將標題偷偷修標，改為「嘉義挺英人潮破萬人！」。
(中時電子報)
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