.@luka7doncic had a monster game in Houston! 🙌 Luka had a 41 point double-double✨ #MFFL pic.twitter.com/eAmqE7w5nk — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 2019年11月24日

今天前往休士頓踢館的獨行俠，靠著超級二年級生東契奇狂砍41分的帶領下，137比123123擊落火箭，強奪5連勝，同時也送給對手3連敗。

去年選秀會上以探花身分加盟老鷹，隨即被交易至獨行俠的東契奇，上賽季憑藉優異表現拿下年度最佳新秀殊榮，本季表現更加神勇，至今已7次大三元，絲毫不遜於湖人當家球星詹姆斯，甚至在19日與馬刺之戰繳出42分的超級大三元。

此役，東契奇在上場的34分鐘出手29次命中15球，當中包含了5顆三分球，不但攻下41分，外加6籃板、10助攻、2抄截、1阻攻，展現出MVP等級身手。

除了東契奇外，小哈達威貢獻31分、4籃板、5助攻，波爾金吉斯挹注23分、13籃板，芬尼史密斯12分、10籃板，克利伯11分。

獨行俠首節就打出45比29攻勢，取得16分絕對領先優勢，徹底打垮火箭士氣，也讓主場球迷鴉雀無聲。

哈登32分、9籃板、11助攻，韋斯布魯克27分、5籃板、6助攻，卡培拉21分、22籃板，豪斯與塔克各16分。

(中時電子報)