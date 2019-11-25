該網友隨後也到韓國瑜造勢場，發現前往的民眾較多是自己開車。（擷取自YOUTUBE/江湖）

拚連任的總統蔡英文和國民黨總統候選人韓國瑜，昨晚在嘉義「短兵相接」。蔡英文總統偕副總統參選人賴清德到嘉義市造勢，黨主席卓榮泰、立委李俊俋、前市長涂醒哲都到場，營造大團結氣勢。然而，有名網友拍到蔡造勢場出現遊覽車貪食蛇，引來網友驚呼「遊覽車貪食蛇，也只有蔡頭造勢辦得到」。

蔡英文昨首度與韓國瑜短兵相接，兩人宣布參選以來，首度在相隔如此近距離造勢，蔡易餘競選總部表示，現場原擺放7000張椅子，湧入超過1萬名支持者。然而，有名網友「江湖」開直播紀錄蔡韓首度在相隔近距離造勢的情形，卻意外拍到到蔡造勢場出現遊覽車貪食蛇，該網友寫道「不小心拍到對面的便當了...韓國瑜嘉義水上尬場」。影片中可看到在前往蔡英文造勢場的路途中，有一連串的遊覽車，讓該名網友驚呼連連。該網友隨後也到韓國瑜造勢場，發現前往的民眾較多是自己開車。這情形與蔡英文造勢場形成強烈對比。

該網友闖蔡英文造勢場後表示，有傳言這些人是來拿便當的，他一開始不相信，「現在我信了，因為我親眼看到了」。

看到這部影片的網友也紛紛表示「遊覽車貪食蛇，也只有蔡頭造勢辦得到」、「有免費便當，還要檢查包包是怎樣，怕被怎樣，笑死了」、「民調50%的實力，有你我的血汗納稅錢」、「這麼多車和便當 民進黨黨產也不少吧？」、「剛剛龍介仙還遇到民進黨遊覽車的人，他們說領完便當就過來韓國瑜這邊」、「等一個便當」、「遊覽車也太多了吧，靠動員湊人氣，想選上總統，可能嗎？」、「雙主菜便當喔！幾百台遊覽車呢」。

(中時電子報)