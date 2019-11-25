09：32台灣東部海域規模4.4地震 09:442019/11/25 中時電子報 尉遲佩玉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 第 061 號顯著有感地震報告。(圖/氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣地區今天上午9點32分發生規模4.4的地震，震央在台灣東部海域，地震深度6.5公里，各地最大震度：花蓮3級，宜蘭、台中2級，南投、苗栗、彰化都是1級。 (中時電子報) #台灣 #地震 #氣象 #天氣 #震度 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸史話－台灣議會設置請願運動 04:092019/11/21 兩岸藝文 寮國傳淺層地震 規模5.9 09:012019/11/21 國際 台灣之星x燦坤、全國電子 買家電享無限上網 04:102019/11/22 時尚消費 為黃馨慧站台人潮爆 韓批民進黨愛錢和權 11:442019/11/23 政治 不必到日本！台灣溫泉認證「青春不老泉」 17:252019/11/23 旅遊 投誠共諜介選？ 國台辦斥無稽之談 22:342019/11/23 兩岸 強迫華為改名才會加速亡國感 04:102019/11/24 時論廣場 共諜遭公安打臉是詐欺犯 綠委：須查證不是陸方說的算 11:592019/11/24 政治 與陸韓處不來 日高中生瘋來台 04:102019/11/25 生活新聞 《產業》觀光局為台灣燈會暖身，小鎮遊戲趣駛進東勢 08:012019/11/25 財經 生活熱門新聞 陳三鼎無預警熄燈 鄰居爆內幕：老闆娘她... - 生活 圖多》好市多黑色購物節首日超冷清 開門1hr只賣光這三樣 - 生活 非首次！台東再傳神秘巨響 去年全球70起...專家這麼說 - 生活 好市多買羽絨外套 穿10分鐘就崩潰了 - 生活 缺乏規律性生活 5大毛病恐上身 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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