立法院交通委員會今日上午審查台灣港務公司預算案，交通部次長身兼港務公司代理董事長的黃玉霖，被媒體問及有關宜蘭南方澳大橋斷橋新一波的懲處名單，黃玉霖證實，已於22日呈報交通部，正在跑公文程序，不排除總經理階層。

有關新一波懲處名單，黃玉霖表示，已於上周五報給交通部，正在簽報交通部的過程中，要尊重部裡的決定。媒體詢問「最快何時會出來？今天會有對外說明的結論？」等問題，黃玉霖仍回稱，已在簽報中，得由部裡面最後核定，才能對外說明。

黃玉霖表示，懲處建議是由交通部航政司、人事處、港務公司三方共同檢討後，提出的懲處建議，有關主管包括第一線主管、二線直接督導、間接主管都在建議中，最後還是尊重交通部的決定。

宜蘭南方澳大橋10月1日崩斷，造成6死多傷，主管單位台灣港務公司董事長吳宗榮為此辭職下台，港務公司於本月初提出懲處報告，卻因未追朔前朝而遭交通部退回。

港務公司曾透露，懲處名單將針對兩大部分檢討，包括未能察覺維管橋樑需有更完善檢測、未能適時督導職員建立檢測制度。懲處對象將回溯至宜蘭縣府移交之時是否妥善交接，檢討21年來經手的職員與主管，預計本月底提出懲處名單、下月完成懲處程序。

(中時 )