第六屆香港區議會選舉開票進入尾聲，根據先前開票結果，泛民主派大勝，獲得議會過半席次，建制派則慘敗，多位議員中箭落馬。此次大選還有另一大特色是政治素人一鳴驚人，擊敗已連任多屆的政治老手，其中也包括前區議會主席。

香港區議會選舉泛民派獲得壓倒性勝利，香港市民狂歡。

第六屆香港區議會選舉即將開票完成，可以預期此次結果將大翻盤，根據香港01在官網公布的即時選舉結果，截至上午9時，泛民陣營囊括超過360席次，親北京的建制派席次縮減至不到50席，建制派慘敗。

另外據香港東網、《明報》、香港電台報導，本屆大選另一個特色是，全港18區下各選區沒有任何一區候選人可自動當選，也就是每選區至少都有2名以上候選人參選，其中大批政治素人搶披戰袍，本屆1,090位候選人中，共有約200人為政治素人。

多位政治素人首參戰就一鳴驚人，例如東區參選人、自稱是「90後」的傅佳琳對戰已連任四屆的民建聯議員洪連杉，最終傅佳琳囊括2,464票，以59票差距壓倒洪連杉。

另外，出身自銀行業的「小花」仇栩欣出戰東區城市花園選區，對上連五屆議員許清安及另一位獨立參選人樊熙泰，最終仇栩欣獲得2,806票，以約250票之差擊敗許清安。此外，27歲護士任嘉兒初試啼聲，便在中西區大學選區取得逾3,100票，以約300票之差擊敗中西區議會前主席、現任議員陳捷貴。香港眾志秘書長黃之鋒參選不成、轉而支持的民主派政治素人林浩波則在選區獲得4,165票，擊敗建制派新民黨現任議員陳家珮。

林浩波支持者。（圖／路透社）

(中時電子報)