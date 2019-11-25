每年11月的薄酒萊新酒風潮，已儼然是全球葡萄酒圈的大事，但坊間對薄酒萊的認識，仍有幾個較大的誤會。

首先，薄酒萊是個葡萄酒產區，而非一種酒。薄酒萊位在勃根地南端，面積約17萬公頃；14世紀時，統治這片地區的勃根地公爵Philippe le Hardi推行「產區品種制度」，下令薄酒萊產區只能種植「黑佳美」（Gamay noir）葡萄。這種品種的葡萄皮較薄，果粒大而多汁，單寧含量卻較少；釀成紅酒後，酒體輕而不澀，加上果味豐沛，很適合早飲，所以是新酒的最佳選擇。

「黑佳美」葡萄皮薄，果粒大而多汁，單寧含量卻較少，釀成紅酒後，酒體輕而不澀。（圖／法國食品協會提供）

其次，薄酒萊產區不是只有新酒，也不是薄酒萊產區才有新酒。事實上，新酒只佔薄酒萊紅酒的3成產量；在薄酒萊的12個法定產區中，甚至有10個產區完全不生產新酒。只是薄酒萊新酒的知名度實在太高，掩蓋了這個產區許多珍貴而精彩的好酒。此外，若要嚴格來說，11月的第三個星期四應該叫做「新酒日」，因為除了薄酒萊外，其他產區也都有生產新酒。

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒）

薄酒萊產區分級

(中時電子報)