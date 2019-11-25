民眾黨不分區立委參選人高虹安（右起）、蔡壁如25日上廣播節目接受主持人黃暐瀚專訪。（《POP撞新聞》製作單位提供／張穎齊台北傳真）

民眾黨不分區立委參選人蔡壁如、高虹安25日上廣播節目接受專訪，主持人黃暐瀚問及，台北市長柯文哲此次雖未選總統，但傳說有人號召總統票上照寫「柯文哲」？蔡壁如說，我們不應鼓勵人家投廢票，但有時藉由2020多少張無效票，就可去往2024預估這位「隱藏版總統候選人」。

蔡壁如表示，有很多柯粉說，柯這次不出來選總統很可惜，為了幫柯在下次大選保溫，所以民間柯粉發起，總統票上寫柯文哲，還可省下30元補助款，像蔡英文總統又不需要補助款，不過成熟的民主社會，我們不應鼓勵人家投廢票，但有時多少無效票，就知道多少人不滿，然後還有多少支持者，她想要預測2020，就能往2024預估。

黃暐瀚問，是否會想鼓勵總統票上寫柯文哲，然後催高民眾黨政黨票？蔡壁如說，樂觀其成，這方法有次另一位節目主持人趙少康有叫她喊一下當廣告，另外柯的總統民調還是有22至25％，民眾黨應有8至10％、好的話12％，最後在1個月，希望柯多努力催出柯粉投民眾黨，因為很多人還不知到柯是民眾黨的。

高虹安分析，不知道廢票是否一定支持柯，但這當然也是一個方法，但她不做，另外很多人現在講總統大選是垃圾時間，本來支持郭柯的，有25％，現在少了心之所向，如今親民黨總統參選人宋楚瑜支持度只有8％，所以有廢票聯盟想把郭柯支持者收起來，這些就是賭爛票。

高虹安還說，鴻海創辦人郭台銘宣布不選時，不表態最高有到35至40％，一般來說應該只有30％，所以這也算一種表態；而郭柯之間在單一支持時，票轉移很成功，但現在郭與宋的連結未做完、柯跟民眾黨的連結也沒做完。

針對不分區立委席次，蔡壁如分析，民眾黨安全是4席，希望能6席，自己排第5是為了催票，若自己沒上，立院沒民眾黨團，影響也小，她之後就看是在黨部還是回去當市府顧問。節目廣告間，蔡也透露，她覺得時力最多只有2席。

蔡壁如也說，她和北市府副發言人黃瀞瑩在中選會公告那天會辭職，黃沒上不分區，看是去立院當黨團發言人，或看是否回市府繼續當發言人。

另外，高虹安透露，她事先不知道，原來郭有開不分區推薦名單7人給柯，其中包含她（蔡壁如說還有蔡沁瑜），自己是11月上旬去跟柯面試，柯第一句話就叫她拿出履歷表，還說「I don’t know who you are？」這連郭董都不會這樣，然後柯跟她聊草履蟲，她就講機械，最後被通知上民眾黨不分區的，就只有她。

高虹安說，郭粉有自動發起總統投宋、政黨投民眾黨或親民黨，而郭辦內部有討論，政黨票就像之前郭柯被納入四腳督預估，分別只有10幾％，郭粉偏藍的沒辦法投民眾黨，就投親民黨，且年輕與年長的支持者也是會有區分。

(中時 )