民眾黨不分區立委參選人高虹安(右起)、蔡壁如25日上廣播節目接受主持人黃暐瀚專訪。(《POP撞新聞》製作單位提供/張穎齊台北傳真)

民眾黨不分區立委參選人蔡壁如、高虹安25日上廣播節目接受專訪,主持人黃暐瀚問及,台北市長柯文哲此次雖未選總統,但傳說有人號召總統票上照寫「柯文哲」?蔡壁如說,我們不應鼓勵人家投廢票,但有時藉由2020多少張無效票,就可去往2024預估這位「隱藏版總統候選人」。

蔡壁如表示,有很多柯粉說,柯這次不出來選總統很可惜,為了幫柯在下次大選保溫,所以民間柯粉發起,總統票上寫柯文哲,還可省下30元補助款,像蔡英文總統又不需要補助款,不過成熟的民主社會,我們不應鼓勵人家投廢票,但有時多少無效票,就知道多少人不滿,然後還有多少支持者,她想要預測2020,就能往2024預估。

黃暐瀚問,是否會想鼓勵總統票上寫柯文哲,然後催高民眾黨政黨票?蔡壁如說,樂觀其成,這方法有次另一位節目主持人趙少康有叫她喊一下當廣告,另外柯的總統民調還是有22至25%,民眾黨應有8至10%、好的話12%,最後在1個月,希望柯多努力催出柯粉投民眾黨,因為很多人還不知到柯是民眾黨的。

高虹安分析,不知道廢票是否一定支持柯,但這當然也是一個方法,但她不做,另外很多人現在講總統大選是垃圾時間,本來支持郭柯的,有25%,現在少了心之所向,如今親民黨總統參選人宋楚瑜支持度只有8%,所以有廢票聯盟想把郭柯支持者收起來,這些就是賭爛票。

高虹安還說,鴻海創辦人郭台銘宣布不選時,不表態最高有到35至40%,一般來說應該只有30%,所以這也算一種表態;而郭柯之間在單一支持時,票轉移很成功,但現在郭與宋的連結未做完、柯跟民眾黨的連結也沒做完。

針對不分區立委席次,蔡壁如分析,民眾黨安全是4席,希望能6席,自己排第5是為了催票,若自己沒上,立院沒民眾黨團,影響也小,她之後就看是在黨部還是回去當市府顧問。節目廣告間,蔡也透露,她覺得時力最多只有2席。

蔡壁如也說,她和北市府副發言人黃瀞瑩在中選會公告那天會辭職,黃沒上不分區,看是去立院當黨團發言人,或看是否回市府繼續當發言人。

另外,高虹安透露,她事先不知道,原來郭有開不分區推薦名單7人給柯,其中包含她(蔡壁如說還有蔡沁瑜),自己是11月上旬去跟柯面試,柯第一句話就叫她拿出履歷表,還說「I don’t know who you are?」這連郭董都不會這樣,然後柯跟她聊草履蟲,她就講機械,最後被通知上民眾黨不分區的,就只有她。

高虹安說,郭粉有自動發起總統投宋、政黨投民眾黨或親民黨,而郭辦內部有討論,政黨票就像之前郭柯被納入四腳督預估,分別只有10幾%,郭粉偏藍的沒辦法投民眾黨,就投親民黨,且年輕與年長的支持者也是會有區分。

(中時 )